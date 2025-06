Sorprese con un un martelletto frangivetro in un uno scooter rubato: denunciate madre e figlia

Intervenendo dei carabinieri a Quercianella a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti: denunciate per ricettazione e possesso di chiavi e/o grimaldelli

I carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato in stato di libertà due donne madre e figlia, entrambe già note alle forze dell’ordine, gravemente indiziate del reato di ricettazione e possesso di chiavi e/o grimaldelli. La pattuglia è intervenuta a Quercianella a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano notato uno scooter apparentemente in stato di abbandono. Come si legge in un comunicato stampa, giunti sul posto i militari hanno riscontrato che il mezzo, intestato ad una terza persona, era in quel momento nella disponibilità delle due donne e che, da un controllo in banca dati, risultava oggetto di furto perpetrato a Livorno nel mese di marzo scorso e regolarmente denunciato. A quel punto i carabinieri le hanno fermate ed identificate e, a specifica richiesta circa la provenienza del mezzo, non sono state in grado di fornire alcuna valida giustificazione sul suo possesso, motivo per cui sono state denunciate per ricettazione in concorso.

A seguito di perquisizione veicolare, fra l’altro, all’interno della sella del ciclomotore è stato rinvenuto un martelletto frangivetro ritenuto potenzialmente idoneo a commettere effrazioni, in considerazione anche della specifica località del controllo che in questo periodo si caratterizza per l’alto numero di auto in sosta, è stato sottoposto a sequestro. A carico delle due donne indagate è stata eseguita dai carabinieri una ulteriore segnalazione all’Autorità Giudiziaria. L’intervento tempestivo ha consentito il recupero della refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Trattandosi di indagini preliminari, la penale responsabilità dell’indagato sarà valutata dal Giudice in sede dibattimentale e pertanto da ritenersi definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.

