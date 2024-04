Sorpreso con la cocaina, denunciato

I controlli delle volanti in zona Porta a Terra, dopo alcune segnalazioni sull’applicazione Youpol, portano ad individuare e denunciato un soggetto marocchino con 10 involucri di cocaina

Nell’ambito dei controlli finalizzati al controllo del territorio, alle ore 15:20 circa del 21 aprile le volanti si sono portate in zona Porta a Terra in quanto nei precedenti giorni erano giunte alcune segnalazioni sull’applicazione Youpol in relazione ad alcuni movimenti sospetti effettuati nella zona da un cittadino straniero. Giunti sul posto gli agenti hanno notato un uomo seduto su una panchina dando le spalle alla strada che, alla vista della polizia, ha messo le mani nelle tasche del giubbotto voltandosi come nel tentativo di nascondere qualcosa in vista di un possibile controllo. Sottoposto a perquisizione sono stati rinvenuti 10 involucri di plastica termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di gr 6.05 lordo. Lo straniero, cittadino marocchino del 1996, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La questura sottolinea l’importanza dell’uso dell’app Youpol creata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima. Anche chi è stato testimone diretto o indiretto – per esempio i vicini di casa – può denunciare il fatto all’autorità di polizia, inviando un messaggio anche con foto e video. L’applicativo, nato dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile e attiva nella vita democratica del Paese, si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi Ios e Android. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

