Spaccata nella notte al ristorante Le Guglie

Un fermo immagine del video delle telecamere presenti all'interno del ristorante in cui si notano due persone fare irruzione

Due persone, incappucciate, hanno spaccato la vetrata, sembra con un estintore, per poi scappare con tre palmarini utilizzati dal personale per la comanda, il bussolo con le mance del personale e il cassettino con il fondo cassa che, siccome era chiuso a chiave, lo hanno strappato dal computer

“Mi ha avvertito il vigilante e quando sono arrivato sul posto c’erano già anche i carabinieri che avevano preso la testimonianza di un ragazzo che aveva visto due persone scappare”. A parlare è Richard Prima, che ringraziamo per la disponibilità, titolare del ristorante Le Guglie a Porta a Mare dove nella notte tra il 24 e 25 marzo due persone, incappucciate, hanno spaccato la vetrata, sembra con un estintore, per poi scappare con tre palmarini utilizzati dal personale per la comanda, il bussolo con le mance del personale e il cassettino con il fondo cassa che, siccome era chiuso a chiave, lo hanno strappato dal computer. “Come si vede dalle telecamere di videosorveglianza hanno fatto tutto nel giro di 30 secondi di orologio – spiega Prima – è il quarto episodio purtroppo”.

