Tragedia in porto: muore marittimo

Tragedia in porto alla Darsena Petroli. Un marittimo ha perso la vita la mattina di martedì 7 settembre intorno alle 12,15 a causa di un incidente verificatosi sul lavoro. Sul posto si sono portati i volontari della Svs a bordo di un’ambulanza fornita di medico. Immediati i soccorsi ma, per il ferito, G.J. le sue iniziali, straniero di 54 anni, non c’è stato niente da fare.

Sul posto il medico dell’ospedale ha cercato di rianimare il paziente per più di mezz’ora ma, al termine delle manovre di soccorso, il dottore ha dovuto constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti esplicitata in un una nota stampa inviata alle redazioni nel primo pomeriggio del 7 settembre dalla capitaneria di porto che sta cercando di far luce sulla dinamica esatta del decesso, il 54enne era intento nelle operazioni di disormeggio di una nave quando, per cause in corso di accertamento, uno dei cavi che assicuravano la nave alla banchina si è improvvisamente spezzato creando un effetto frusta che ha colpito il marinaio al torace. I militari della guardia costiera e la polmare hanno intanto eseguito i primi accertamenti per fornire supporto al magistrato di turno che, giunto sul luogo dell’incidente insieme al personale del dipartimento di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di Livorno per le prime verifiche, ha disposto precauzionalmente il fermo della petroliera ormeggiata alla darsena Petroli del porto ed in procinto di partire per Genova.