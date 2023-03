Trovato senza vita in piazza Grande

A segnalare il corpo, sulle scale dell'ex cinema, sotto al palazzo, sono stati due stranieri recandosi a piedi alla Svs di via San Giovanni

Tragedia in piazza Grande dove intorno alle 10,30 del 26 marzo è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, uno straniero classe 1989 secondo i primi accertamenti. A segnalare il corpo, nei pressi delle scale dell’ex cinema sotto al palazzo, sono stati due uomini stranieri recandosi a piedi alla sede della Svs di via San Giovanni. Il medico intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche la polizia.

