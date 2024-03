Via Grande, ruba in più negozi poi la lite in strada: arrestato

Martedì 26 marzo le volanti della polizia sono intervenuta in via Grande per una lite che si è scatenata tra più persone. Le pattuglie, una volta arrivate sul posto, hanno fermato un uomo del ’70 che, dopo aver rubato alcuni alimenti da un negozio vicino, si era dato alla fuga inseguito dai titolari, i quali una volta raggiunto erano stati aggrediti dallo stesso.

Peraltro, durante la colluttazione, prima dell’arrivo delle volanti, alcuni poliziotti fuori servizio appartenenti alla Polmare, sono intervenute per fermare l’aggressore il quale ha opposto resistenza, ferendo gli stessi agenti.

Successivamente, le volanti hanno ricostruito l’accaduto, permettendo di ricollegare alla persona fermata anche un altro furto avvenuto nella stessa mattinata all’interno del negozio H&M e una tentata rapina impropria da Zara dove, una volta impossessatosi della merce, aveva avuto una colluttazione con l’addetto alla sicurezza del negozio che tentava di fermarlo.

Per quanto detto l’uomo è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato in stato di libertà per tentata rapina impropria e furto, il tutto connesso dal vincolo della continuazione. Poi è stato accompagnato alle Sughere.

