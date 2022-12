1 gennaio, sì alla raccolta dei rifiuti e allo spazzamento straordinario in tutta la città

Il primo giorno dell’anno il servizio di raccolta dei rifiuti da parte di Aamps avverrà regolarmente secondo quanto indicato dai calendari ordinari. Sono anche in programma una serie di interventi di pulizia straordinaria manuale e meccanicizzata

Il primo giorno dell’anno il servizio di raccolta dei rifiuti da parte di Aamps avverrà regolarmente secondo quanto indicato dai calendari ordinari. Sono anche in programma una serie di interventi di pulizia straordinaria manuale e meccanicizzata che, fin dalle prime ore del mattino, interesseranno tutto il territorio comunale di Livorno. Prioritariamente gli operatori saranno attivi nei luoghi di maggior afflusso di pubblico per i festeggiamenti della notte di San Silvestro (Terrazza Mascagni, Rotonda di Ardenza, La Venezia, lungomare). A seguire interverranno in centro e progressivamente nel resto della città. Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), [email protected], facebook/APP (“AAMPS Livorno”).

