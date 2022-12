A cena dopo 53 anni dalla maturità

Da sinistra in basso, in senso orario: Claudio Jacoponi, Andea Bodassi, Carlo Campera, Paolo Petracchi, Franco Honovich, Fabio Carotenuto, Paolo Pedrotti, Maurizio Gradoni, Mauro Fraddanni, Mauro Dovicchi, Giuseppe Siracusa, Roberto Succi, Luigi Pucini, Luigi Donati, Paolo Paoletti, Gabriele Orioli

53 anni (e mezzo) dopo aver superato l’esame di maturità, 16 ‘scolari’ della 5° A ITI Meccanici si sono emozionati nuovamente nel ritrovarsi a cena

Quello composto dai ‘ragazzi’ della 5° A ITI Meccanici, diplomatisi al termine dell’anno scolastico 1968/69, è e resterà per sempre un gruppo granitico. 53 anni (e mezzo) dopo aver superato l’esame di maturità, 16 ‘scolari’ si sono emozionati nuovamente nel ritrovarsi a cena. Un momento conviviale nel quale si sono snocciolate le esperienze, scolastiche (e non solo scolastiche) mai dimenticate. Sono state ricreate di colpo ‘vecchie’ alchimie ed una grande compattezza di una classe… ‘unica’. Una rimpatriata allegra e spensierata, fatta di scherzi e risate. Le ‘tensioni’ di quel temuto esame di maturità datato 1969 sono ormai alle spalle. Ecco gli studenti che si sono incontrati dieci lustri e mezzo dopo aver concluso l’ITI Meccanici (nella foto, da sinistra in basso, in senso orario): Claudio Jacoponi, Andea Bodassi, Carlo Campera, Paolo Petracchi, Franco Honovich, Fabio Carotenuto, Paolo Pedrotti, Maurizio Gradoni, Mauro Fraddanni, Mauro Dovicchi, Giuseppe Siracusa, Roberto Succi, Luigi Pucini, Luigi Donati, Paolo Paoletti, Gabriele Orioli.

