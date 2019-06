Adaptive Surf, medaglia d’oro per il livornese Mattei

Massimiliano, presidente della Surf4All la prima scuola toscana di surf per persone con disabilità, ha sbaragliato la concorrenza degli atleti spagnoli e portoghesi maestri di onde oceaniche

di Giulia Bellaveglia

Massimiliano Mattei, livornese doc, classe 1976 e atleta di adaptive surf, ha conquistato la medaglia d’oro all’European adaptive surfing championship, i primi campionati europei di adaptive surfing per persone con disabilità che si sono svolti a Viana do Castelo, in Portogallo nella settimana dal 20 al 26 maggio.

“L’Italia non è un Paese che si affaccia sull’oceano, pertanto per uno sport come il surf offre molte meno possibilità di allenarsi rispetto alle onde oceaniche – ha detto Mattei – Ciononostante sono riuscito a conquistare questo risultato gareggiando anche contro atleti di Paesi vicini all’oceano”.

La manifestazione sportiva ha visto Mattei laurearsi campione europeo di adaptive surf 2019 per la categoria As-4 (prono non assistito), sbaragliando gli atleti spagnoli e portoghesi, maestri delle onde oceaniche. Già ai campionati mondiali di adaptive surf, che si sono tenuti a dicembre 2018 a San Diego in California, Mattei aveva ottenuto il bronzo, ora, agli europei.

“Ho iniziato ad allenarmi alla spiaggia dei Tre ponti e da lì sono arrivato all’oro europeo – aggiunge Mattei – Con questo voglio ricordare a tutti i livornesi di essere contenti di ciò che la città offre loro perché spesso, la nostra presenza a Livorno, può portarci molto più lontano”.

Mattei è inoltre presidente della Surf4All, la prima scuola toscana di surf per persone con disabilità con base a Tirrenia che ha portato agli europei in Portogallo ben tre atleti oltre a lui: la pisana Chantal Pistelli, che si è classificata sesta nella categoria AS-1 e il fiorentino Lorenzo Bini.

Del gruppo di atleti italiani faceva parte anche Matteo Fanchini, non vedente, di Novara, che ha conquistato il quarto posto nella categoria blind division.