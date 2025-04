Addio a Gianni Massone, in videochiamata con la nipote ha seguito la promozione allo stadio

E' scomparso all'età di 92 anni lo storico giornalista sportivo del Tirreno. La nipote Giulia: "Se lo sentiva che la squadra avrebbe vinto il campionato. Mi mancheranno le nostre telefonate". Salvetti: "Ha raccontato il Livorno Calcio per 65 anni senza mai una virgola fuori posto, preciso e accurato nella narrazione, un vero maestro". La società amaranto: "Ha raccontato per decenni le vicende amaranto con competenza, sensibilità e profondo amore". Il funerale è in programma domani 10 aprile nella chiesa di Santa Lucia ad Antignano alle ore 14.30

E’ scomparso all’età di 92 anni (93 li avrebbe compiuti il 3 novembre) Gianni Massone, storico giornalista del Tirreno, per tutti “Gimas” la sigla con la quale firmava i suoi articoli sportivi sul Livorno calcio. Se n’è andato stamattina riuscendo quindi a festeggiare la promozione della sua amata squadra in serie C. A raccontarlo è la nipote, Giulia, che ringraziamo per la disponibilità: “Domenica ero allo stadio e in videochiamata gli ho fatto vedere alcuni momenti dei festeggiamenti tra cui i fuochi di artificio e la coppa alzata. Era contento. Lo sapeva che la squadra sarebbe “salita”. Se lo sentiva proprio. E poi il giorno dopo ha voluto il Tirreno per leggere tutti gli articoli”. Lascia i nipoti Giulia, Giammarco, Gregorio e Giorgia, la figlia Donatella e il bis nipote Orlando. Il funerale è in programma domani 10 aprile nella chiesa di Santa Lucia ad Antignano alle ore 14.30. “Mi mancheranno tantissimo le nostre telefonate in cui parlavamo di tutto – prosegue la nipote – dalla politica allo spettacolo, passando naturalmente per il calcio. La sua grande passione, insieme al giornalismo. Ha scritto pezzi fino a 3-4 mesi fa. Nonno era un uomo che amava vestirsi bene, sempre in giacca e cravatta, e a cui piaceva andare villa Fabbricotti a leggere il giornale. Mi mancherà tanto. Ringrazio, a nome della famiglia, tutti quelli che domani saranno presenti al funerale”. Il ricordo del sindaco Salvetti: “Gimas se ne è andato ed ha lasciato parole e stile che rimarranno per sempre indelebili nella memoria di tutti noi. Gianni Massone ha raccontato il Livorno Calcio per 65 anni senza mai una virgola fuori posto, preciso e accurato nella narrazione, un vero maestro. E’ stato per me e per tutti i giornalisti livornesi che si sono occupati di sport e in particolare di calcio, un punto di riferimento. Con la sua eleganza innata, con il suo memorabile ciuffo, è sempre stato una presenza costante nell’avventura infinita del Livorno Calcio, nella buona e nella cattiva sorte. Invidiabile nella sua versatilità di adattamento a qualsiasi situazione, semplice o raffinata. Il calcio e la scrittura sono stati la sua vita, il suo pane quotidiano di cui si è nutrito e con cui ha sfamato tutti noi che non vedevamo l’ora di leggere i suoi articoli. La sua amata squadra gli ha regalato l’ultima gioia. Addio Gianni”. Il ricordo dell’Us Livorno 1915: “Storico giornalista e voce appassionata del nostro calcio, Gianni ha raccontato per decenni le vicende amaranto con competenza, sensibilità e profondo amore per la città di Livorno. Il suo contributo al mondo sportivo locale è stato prezioso e indelebile. Alla famiglia Massone, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la società. Ciao Gianni e grazie di tutto”.

