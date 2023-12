Addio a Giuliana, insegnante della scuola Brin

La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo nel quale Giuliana lavorava: "E' stata un punto di riferimento per me, per la scuola, per gli insegnanti e i genitori. Le saremo per sempre grati. Troveremo il modo di ricordarla e farla vivere all'interno della scuola. La scuola era la sua vita". La figlia: "La sua presenza è stata una delle sue caratteristiche. Lei c'era. Ringraziamo tutti i presenti al funerale. Pur conoscendo che persona era mamma non immaginavamo tutto questo affetto"

“E’ stata un punto di riferimento per me, per la scuola, per gli insegnanti e i genitori. Le saremo per sempre grati. Troveremo il modo di ricordarla e farla vivere all’interno della scuola. La scuola era la sua vita”. Marianna Miranda, che ringraziamo per la disponibilità, dirigente dell’istituto comprensivo Brin, dove Giuliana Argelassi insegnava, ricorda così la collega scomparsa all’età di 61 anni. Giuliana era insegnante di area umanistica al plesso Brin, nonché primo collaboratore della dirigente scolastica e la referente per la mensa. “Era dappertutto – prosegue Miranda – Personalmente era diventata un’amica con la quale ho lavorato gomito a gomito per cinque anni. Una donna eccezionale- E quanto lo fosse lo dimostra il numero di persone presenti stamattina per l’ultimo saluto. Mancherà a tutti Giuliana”. La figlia Sara, che ringraziamo per la disponibilità: “Mamma non era solo mia mamma, era un’amica, una confidente. Abitando fuori Livorno ci sentivamo spesso. E’ sempre stata un punto di riferimento, oggi, come nel periodo adolescenziale. La sua presenza è stata una delle sue caratteristiche. Lei c’era. Difficilmente poteva dire di no e posso dire che ha aiutato fino all’ultimo. Mi mancherà tantissimo. Al tempo stesso me la sento vicina. Ringrazio di cuore tutti i presenti per l’affetto e la vicinanza. Pur conoscendo che persona era mamma non immaginavamo tutto questo affetto. Anche a nome di mio fratello Paolo. Possiamo essere solo orgogliosi e fortunati di essere stati suoi figli”. Si unisce al ricordo il Polo Scolastico Salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice dove Giuliana è stata la prima docente laica dell’allora Scuola Elementare Parificata Santo Spirito: “Da parte nostra tutta la riconoscenza per il bene profuso in favore di tanti bambini, oggi adulti. La sua professionalità ed allegria sono stati testimonianza efficace del sistema preventivo di don Bosco”.

