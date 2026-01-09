Addio a Roberto

I figli: "Fieri di averlo avuto come babbo. Passione, serietà, onestà e amicizia erano i suoi valori e ha lottato come un leone fino all'ultimo. Grazie a tutti per le belle parole nei suoi confronti". La figlia Anna ricorda Roberto "Bobbone" D’Angelo, scomparso all’età di 88 anni

“Per mio fratello ed io è stato un grande, sono fiera e felice di averlo avuto come babbo. Siamo sempre stati una famiglia unita e la sua scomparsa ci ha compattato ancora di più”. A parlare è Anna, che ringraziamo per la disponibilità, la figlia di Roberto D’Angelo scomparso all’età di 88 anni. Roberto ha portato avanti l’attività di famiglia, la D’Angelo Detective fondata nel 1956 dal padre, dove dal 1986 lavora Giovanni, il fratello di Anna, e dove Anna ha lavorato durante l’università per poi intraprendere la carriera di avvocato: “Passione, serietà e onestà erano i suoi valori, valori che porterò con me”, prosegue la figlia. “Bobbone”, soprannome nato per la sua stazza ai tempi in cui giocava a rugby, è stato uno sportivo. Ha militato nel Rugby Livorno 1931 (che lo ha ricordato sui social con un post di cordoglio) fin dall’età di 16 anni nel ruolo di pilone e di mischia giocando con i biancoverdi anche in Serie A negli anni Sessanta. È stato tra i pionieri del karate a Livorno, insieme a Bibi Bufoni, e da giovane si è cimentato anche nei lanci col paracadute. Ma il rugby è sempre rimasto il suo sport d’elezione: “Non si perdeva mai una partita in casa della sua squadra”. La figlia poi ne descrive le qualità umane: “Dal punto di vista caratteriale all’apparenza poteva sembrare un burbero, ma chi lo conosceva sapeva che aveva un animo buono. Aiutava quando poteva e possedeva una forza di volontà e un carattere fuori dal comune. Lo ha dimostrato in modo indescrivibile anche nell’ultimo periodo: è stato un leone. Credeva molto nell’amicizia. Aveva pochi ma veri amici e quei rapporti per lui erano fondamentali. Grazie a tutti per le belle parole nei suoi confronti: evidentemente ha lasciato il segno e questo non può farci che piacere”.

