Addio a Valdo, per 50 anni titolare del Bar Veloce a Colline

Foto inviata dalle figlie che ringraziamo per la disponibilità

“Ringraziamo tutto il rione Colline e tutti gli amici sparsi per Livorno per l’affetto che ci stanno dimostrando in queste ore”. A parlare sono Elisabetta e Vanessa, che ringraziamo per la disponibilità, le figlie di Valdo Tonarini scomparso ieri 18 marzo all’età di 86 anni conosciuto in città e conosciutissimo nel quartiere per essere stato il barista e titolare per circa 50 anni (dal 2018 la gestione è cambiata), insieme alla moglie Rosetta scomparsa nel 2019, del Bar Veloce in via di Salviano. “Lo hanno portato avanti sempre e solo babbo e mamma – proseguono le figlie – Babbo era una persona positiva, allegra, disponibile e per questo sua carattere tutti gli hanno voluto bene”. Valdo spessissimo lo potevi incrociare in bicicletta su e giù per via di Salviano con una mano sul manubrio e un’altra sul vassoio con sopra 4-5 caffè, da consegnare ai colleghi negozianti. E questo lo aveva reso un personaggio amato da clienti e residenti, tanto da meritarsi persino una pagina su Facebook Bar Veloce Fan Club.

