Addio alla Mayor e volontaria Monica

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

I figli Anna Giulia e Attilio, che ringraziamo per la disponibilità, Lamberto Giannini, l'amica Cinzia e il presidente Artaldi ricordano Monica Allegranti scomparsa all'età di 70 anni

“Mamma era una donna di buon cuore, altruista, simpatica. Al tempo stesso era una donna forte, eccentrica e di sostanza con una energia a volte esplosiva. Ci mancherà la sua risata contagiosa”. A parlare sono Anna Giulia e Attilio, che ringraziamo per la disponibilità, i figli di Monica Allegranti volontaria della Croce Rossa Livorno, attrice per cinque anni della compagnia Mayor Von Frinzius e nonna molto legata ai suoi quattro nipoti scomparsa all’età di 70 anni. Monica era inoltre molto affezionata al suo Alphie e amava giocare a bridge. Di risata contagiosa parla anche Lamberto Giannini nel suo ricordo: “I Mayor sono una fonte di vita e energia e Monica era questo. E’ stata con noi cinque anni durante i quali ha sempre messo voglia e quella sua risata contagiosa. Non si tirava mai indietro. Anche dopo ha mantenuto un legame forte con la Compagnia venendo ad assistere in platea ai nostri spettacoli. Sarà una Mayor per sempre”. Di lei, l’amica Cinzia ne ricorda il “carattere gioioso, dinamico e sorridente in grado di creare relazioni e un clima piacevole tra le persone”. “Era molto attenta verso gli altri – aggiunge – soprattutto verso chi dalla vita aveva avuto meno”. Infine, Giacomo Artaldi, presidente del Comitato Croce Rossa Livorno: “Era in associazione dal 2017. Aveva un gran temperamento e una generosità unica, era la prima a mettersi a disposizione per l’associazione”.

