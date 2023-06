Addio all’armatore Nello D’Alesio. Il ricordo della famiglia e del sindaco

Foto tratta da https://dalesiogroup.it/2021/03/04/morz-maintains-positive-momentum/

Il ricordo della famiglia che ringraziamo per la disponibilità. "Al di là delle sue capacità imprenditoriali, Nello era una persona disponibile, spinta sempre da un immancabile ottimismo. Sorridente e empatico, aveva sempre il sorriso sulle labbra nella buona e cattiva sorte". L'armatore avrebbe compiuto 81 anni ad agosto

E’ scomparso nel pomeriggio del 30 giugno l’imprenditore nel mondo marittimo Nello D’Alesio. La conferma è arrivata dalla sede del gruppo in via Castelli, che ringraziamo per la disponibilità, contattata da QuiLivorno.it. Insieme al fratello Antonio dirigeva l’attività di famiglia fondata dal padre, il cavaliere del lavoro Gaetano D’Alesio. Ad agosto avrebbe compiuto 81 anni. In molti appena postata la notizia sulla nostra pagina Fb, oltre ad esprimere condoglianze, ricordano il trascorso nel basket del sig. Nello che per anni è stato anche impegnato ai massimi livelli di Confitarma. “Al di là delle sue capacità imprenditoriali – è il ricordo della famiglia D’Alesio attraverso le parole del nipote Mauro, che ringraziamo per la disponibilità – Nello era una persona disponibile, aperta, buona e generosa spinta sempre da un immancabile ottimismo. Sorridente e empatico aveva sempre il sorriso sulle labbra nella buona e cattiva sorte”.

Il sindaco

“Lo ricordo per l’impegno e la voglia come imprenditore di livello e anche per la sua grande passione di sportivo. D’Alesio era infatti stato proprietario della Libertas negli anni d’oro del basket livornese, un ruolo che ricopriva con assoluta partecipazione ed entusiasmo. Alla famiglia la vicinanza dell’Amministrazione Comunale”.

