Allerta arancione: oggi scuole chiuse dalle 15,30. Attesa per il nuovo bollettino

Il sindaco ha deciso di chiudere le scuole giovedì 9 novembre dalle 15.30. Oltre alla chiusura di tutti i servizi educativo-scolastici pubblici e privati Salvetti ha disposto la chiusura, sempre dalle 15.30 e fino al perdurare (alle 14 del 10 novembre) dell’allerta arancione, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi, dei cimiteri, del campo scuola. Per venerdì 10 novembre il tutto verrà valutato in base al nuovo bollettino

Per il transito di una nuova perturbazione, atteso sulla nostra regione tra giovedì e venerdì, il Centro funzionale meteo della protezione civile regionale ha emanato una allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore riguardante il territorio della Toscana nord-occidentale, comprese Livorno e Gorgona. L’allerta sarà in vigore dalle 16 di giovedì 9 novembre fino alle 14 di venerdì 10 novembre. Prevista una situazione di criticità anche per rischio di forti temporali, con codice giallo, che a Livorno e Gorgona sarà in vigore giovedì 9 novembre dalle ore 16 fino a mezzanotte. Alla luce di questo quadro, giovedì 9 novembre le scuole saranno aperte fino alle 15,29. Il sindaco ha deciso di chiuderle dalle 15.30 al fine di tutelare chi frequenta le attività scolastiche negli orari pomeridiani.

L’ordinanza che ha firmato nel pomeriggio di mercoledì 9 prevede inoltre, oltre alla chiusura di tutti i servizi educativo-scolastici pubblici e privati, la chiusura sempre dalle 15.30 e fino al perdurare dell’allerta arancione dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi, dei cimiteri e del campo scuola. Per il giorno successivo (venerdì 10 novembre) il tutto verrà valutato in base al nuovo bollettino che sarà emanato dalla Protezione civile regionale nella giornata del 9 novembre. Sulla questione allerte arancioni il sindaco il 7 novembre ha incontrato le mamme in Comune.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

