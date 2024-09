Allerta arancione per temporali domenica 8 settembre. Chiusi parchi, centri diurni e cimiteri

Dalle ore 7.00 di domani domenica, 8 settembre alle ore 6.00 di lunedì 9 settembre 2024

La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta meteo arancio per temporali forti e rischio idrogeologicoidraulico del reticolo minore su tutta la Toscana che riguarderà la nostra città dalle ore 7.00 di domani domenica, 8 settembre alle ore 6.00 di lunedì 9 settembre 2024. Nello specifico il bollettino meteo prevede per domani, domenica, già dalla mattina possibili temporali, localmente forti sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all’Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali. Nel pomeriggio possibile temporanea attenuazione dei fenomeni sulle zone interne, ma dal tardo pomeriggio/serra nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Dalle prime ore della notte fra domenica e

lunedì, attenuazione delle precipitazioni a partire dalle zone di nord ovest. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Domani, domenica, in serata possibili raffiche di Libeccio fino a 60-70 km/h sottovento all’Appennino.

Per la giornata di domani è prevista la chiusura



◦ dei centri diurni;

◦ dei parchi cittadini;

◦ dei cimiteri cittadini;

◦ del canile comunale

Via Aiaccia sarà chiusa dalla Protezione Civile di Collesalvetti.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Condividi:

Riproduzione riservata ©