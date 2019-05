Amministrative, lo spoglio in diretta: 30 sezioni su 172. Avanti Salvetti, segue Romiti. Europee, tutti i risultati

Tutti i risultati delle urne per il voto in Europa. Lo spoglio per le elezioni amministrative in diretta

Mediagallery

Alle 14 di lunedì 27 maggio è iniziato, come da programma, lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative della città di Livorno. Gli oltre 136mila cittadini aventi diritto al voto sono stati chiamati ad eleggere chi succederà a Filippo Nogarin (clicca qui per consultare l’andamento del voto in tempo reale relativo ai raggruppamenti di liste e clicca qui per i voti relativi ai candidati sindaci).

Andiamo ad analizzare di volta in volta i voti relativi ai raggruppamenti di liste in lizza per i singoli candidati sindaco.

Ore 17, sezioni 30 su 172: Salvetti 32,88%, Romiti 26,97%, Sorgente 17,15%, Bruciati 13,27%, Cannito 2,87%, La Comba 2,68%, Moggia 2,25%, Vitualano 1,17%, Dhimgjini 0,77%.

Ore 16,40, sezioni 28 su 172: Salvetti 32,59%, Romiti 27,01%, Sorgente 17,18%, Bruciati 13,04%, Cannito 3,05%, La Comba 2,70%, Moggia 2,40%, Vitualano 1,21%, Dhimgjini 0,81%.

Ore 16,25, sezioni 20 su 172: Salvetti 32,93%, Romiti 26,80%, Sorgente 16,74%, Bruciati 13,44%, Cannito 3,13%, La Comba 2,72%, Moggia 2,57%, Vitualano 1,00%, Dhimgjini 0,67%.

Ore 15,49 sezioni 5 su 172- Salvetti 32,83%, Romiti 27,94%, Sorgente 16,88%, Bruciati 12,81%, Cannito 3,72%, Moggia 2,79%, Vitualano 1,63%, La Comba 0,93%, Dhimgjini 0,47%.

Alle 14,54 i primissimi risultati pervenuti dall’unica sezione scrutinata. Ecco i voti per raggruppamento di liste: Romiti 28,57%, Sorgente 28,57%, Salvetti 19,05%, Bruciati 9,52%, Cannito 9,52%, Moggia 4,76%. Il resto zero voti ricevuti. Attenzione: si parla di UNA SOLA sezione su 172.



Amministrative a Collesalvetti – Iniziate le operazioni di spoglio per le elezioni amministrative anche a Collesalvetti. Clicca qui per seguire l’andamento del voto in diretta.

Ore 16,50, sezioni 15 su 20:Antolini (Pd) 33.24%, Berretta (centro destra) 25,16%, Marcis (Cittadini in Comune) 18,15%, Rossi (M5s) 15,56%, Chiappe (La Sinistra di Collesalvetti) 4,06%, Friani (PCI) 2,48%, Rocchi (Democrazia Indipendente) 1,26%.

Ore 16,18, sezioni 10 su 20: Antolini (Pd) 34.77%, Berretta (centro destra) 24.28%, Marcis (Cittadini in Comune) 17,55%, Rossi (M5s) 16,18%, Chiappe (La Sinistra di Collesalvetti) 3,96%, Friani (PCI) 2,71%, Rocchi (Democrazia Indipendente) 0,55%.

Ore 15.55, prime 5 sezioni su 20: Antolini (Pd) 35.27%, Berretta (centro destra) 22.99%, Rossi (M5s) 18,45%,, Marcis (Cittadini in Comune) 16,52%, Chiappe (La Sinistra di Collesalvetti) 3,63%, Friani (PCI) 2,60%, Rocchi (Democrazia Indipendente) 0,54%.

Alle 15,30 circa la prima sezione scrutinata su 20: Antolini (Pd) 39.19%, Berretta (centro destra) 22.77%, Rossi (M5s) 17.87%, Marcis (Cittadini in Comune) 12,97%, Chiappe (La Sinistra di Collesalvetti) 4,03%, Friani (PCI) 2,31%, Rocchi (Democrazia Indipendente) 0,86%.

Europee, il voto in città – Mentre in tutta Italia la Lega ha sfondato quota 30% divenendo il primo partito degli italiani, qui in città il risultato espresso dalle urne ribalta la situazione (clicca qui per consultare il risultato finale del voto per le Europee in città e i dati di confronto rispetto alle elezioni del 2014). Le operazioni di scrutinio sono terminate intorno alle 3,30 del mattino di lunedì 27 maggio. E’ sempre il Pd il partito più votato dai livornesi con il 35,06% di preferenze. Il partito di Salvini invece, se pur con un risultato sorprendente per la nostra città (si pensi che nelle scorse Europee del 2014 prese soltanto l’1,82% dei voti), dalle urne del 26 maggio esce con un 25,17%. I Cinque Stelle escono ridimensionati dalla tornata elettorale europeista perdendo in città, rispetto al 2014, il 6,12% ottenendo il 16,43% dei consensi. Quarta realtà cittadina risulta Fratelli d’Italia con il 4,18% seguito da Forza Italia che ottiene un 4,12%.

Alla chiusura delle urne l’affluenza, per il Comune di Livorno, per quanto riguarda le elezioni amministrative è stata pari al 62,74%, con una percentuale di votanti maschi pari al 63,87% e di votanti femmine pari al 61,72%. Più alto invece il dato dell’affluenza ai seggi per quanto riguarda le Europee con un totale di 64,54% e nella fattispecie il 66,06% di maschi e il 63,16% di elettrici.



Europee a Collesalvetti – A Collesalvetti invece, rispetto al Comune di Livorno, la situazione è più paritetica rispetto al gap tra le due forze politiche Pd e Lega (clicca qui per consultare tutti i risultati). Anche nel comune colligiano vince il Pd ma lo scarto è nettamente inferiore. Il Partito Democratico risulta essere il più votato con il 32,27% dei voti contro il 30,39% dei voti presi dalla Lega. Il Movimento Cinque Stelle si piazza al terzo posto per le preferenze raggiunte con il 17,99% dei consensi. Per il comune di Collesalvetti affluenza finale per le amministrative pari al 67,06% e per le Europee pari al 67,97%.

Corpo elettorale – In base ai dati aggiornati al 15° giorno antecedente le elezioni, a Livorno gli aventi diritto al voto per le amministrative sono stati 136.622 (di cui 65.152 maschi e 71.470 femmine). Per le elezioni europee, gli aventi diritto al voto sono stati 133.198 (di cui 63.309 maschi e 69.889 femmine). A votare per il Consigliere Aggiunto sono stati in 7.359, di cui 3.774 maschi e 3.605 femmine.