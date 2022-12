Anna compie 101 anni, auguri alla livornese che ha circumnavigato il mondo in crociera

Nel 1972 sugli scogli di Calafuria ha conosciuto Umberto, con il quale ha continuato a viaggiare. Insieme hanno anche circumnavigato la Terra con due crociere di tre e quattro mesi

Ha superato il traguardo dei 101 anni la signora Anna Evangelisti, nata a Livorno il 19 dicembre del 1921. Anna ha avuto il raro privilegio di festeggiare questo giorno importante insieme al caro marito Umberto, più giovane di qualche anno. I due sposi, che qualche mese fa hanno anche celebrato le nozze d’oro, sono al momento ospiti a Villa Serena, dove per loro è stata organizzata una festicciola, con la rosa che il sindaco ha inviato con gli auguri della città. Anna ha sempre vissuto a Livorno, a parte i periodi in cui era impegnata in lunghi e avventurosi viaggi all’estero, nell’Africa equatoriale o in villaggi esotici all’epoca non ancora toccati dai circuiti turistici. Viaggiare è stata infatti la grande passione della sua vita, impiegando quanto riusciva a mettere da parte grazie al suo lavoro di operaia dello stabilimento Spica, dove era entrata giovanissima. Nel 1972 sugli scogli di Calafuria ha conosciuto Umberto, con il quale ha continuato a viaggiare. Insieme hanno anche circumnavigato la Terra con due crociere di tre e quattro mesi.

Condividi: