Anziano disperso a Collesalvetti, ricerche in corso

In foto il Posto di Comando Avanzato attivato in via del Cipresso

I vigili del fuoco del comando di Livorno su richiesta dei carabinieri stanno intervenendo dalla mezzanotte circa di ieri sera a Collesalvetti, per la ricerca di un uomo disperso (nato nel 1937), che ieri sera non ha fatto rientro presso la propria abitazione.

Sul posto i nuclei dei vigili del fuoco Dedalo (per l’individuazione del cellulare del disperso), cinofili, SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e un UCL (Unità di Comando Locale).

Nella zona di via del Cipresso è stato attivato il Posto di Comando Avanzato (PCA), per il coordinamento delle operazioni. Presenti anche polizia provinciale e associazioni di volontariato.

