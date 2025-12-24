Appello del figlio: “Aiutatemi a trovarlo”
Foto inviata dal figlio che ringraziamo per la disponibilità
Giuseppe Valentini, 85 anni, è scomparso dalla sua casa di Cecina lunedì 22 dicembre intorno alle 5.30
A lanciare l’appello è Alessandro, figlio di Giuseppe Valentini, 85 anni, scomparso dalla sua casa di Cecina lunedì 22 dicembre intorno alle 5.30. “E’ uscito a piedi con pigiama, giacchetto e circa mille euro in tasca e non ha fatto più ritorno. Lo avevo visto il giorno prima. Chiunque abbia notizie mi avverta. Grazie”. Della scomparsa si sta occupando anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto? che sulla sua pagina Fb ha pubblicato l’annuncio. Uno degli ultimi avvistamenti sarebbe stato fatto a Livorno in zona Porta a Terra.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.