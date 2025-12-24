Appello del figlio: “Aiutatemi a trovarlo”

Foto inviata dal figlio che ringraziamo per la disponibilità

Giuseppe Valentini, 85 anni, è scomparso dalla sua casa di Cecina lunedì 22 dicembre intorno alle 5.30

A lanciare l’appello è Alessandro, figlio di Giuseppe Valentini, 85 anni, scomparso dalla sua casa di Cecina lunedì 22 dicembre intorno alle 5.30. “E’ uscito a piedi con pigiama, giacchetto e circa mille euro in tasca e non ha fatto più ritorno. Lo avevo visto il giorno prima. Chiunque abbia notizie mi avverta. Grazie”. Della scomparsa si sta occupando anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto? che sulla sua pagina Fb ha pubblicato l’annuncio. Uno degli ultimi avvistamenti sarebbe stato fatto a Livorno in zona Porta a Terra.

Condividi:

Riproduzione riservata ©