Apre all’Urp il Punto Digitale Facile

Gestito dalla cooperativa Cesdi, supporterà i cittadini che ne avranno bisogno nell'utilizzo di tutti i servizi online messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Il nuovo sportello verrà erogato anche alla Baracchina 9 in piazza Garibaldi

“L’amministrazione comunale in questi anni ha investito tantissimo in innovazione tecnologica e questo nuovo sportello permetterà di supportare e formare tutte quelle persone che ne avranno bisogno nell’utilizzo di tutti i servizi online messi a disposizione dalla pubblica amministrazione”. A dirlo l’assessora all’innovazione Barbara Bonciani nel presentare il nuovo sportello dell’Urp Punto Digitale Facile. “L’ufficio relazioni con il pubblico – spiega la responsabile Ursula Galli – rappresenta il primo punto di contatto dei cittadini con il Comune e questo nuovo servizio, che si va ad aggiungere ai tanti già presenti, consentirà di “avvicinare” ulteriormente il cittadino. In particolare, coloro che non sono in grado di svolgere in autonomia le pratiche comunali e hanno bisogno di un operatore che prenda in carico la richiesta”. Sarà quindi possibile chiedere supporto e assistenza per servizi come rilascio credenziali Spid, attivazione credenziali Spid, bando affitti, rilascio credenziali ZTL, iscrizioni asilo nido, iscrizioni scuola infanzia, mensa scolastica, trasporto scolastico e molto altro.

Capofila e coordinatore del Progetto Punto Digitale Facile è il settore Sistemi informativi del Comune che ha proposto alla Giunta Comunale l’opportunità di partecipare all’Avviso pubblico per il finanziamento dei Centri di facilitazione digitale con un Ente del Terzo Settore, così come previsto dall’avviso pubblico regionale. Attraverso l’avviso pubblico si è aggiudicata la gestione del nuovo sportello la Cooperativa Cesdi, guidata dalla presidente Genta Lohja, che opererà su due sedi. All’Urp ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e alla Baracchina 9 di piazza Garibaldi il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 19.00. “L’obiettivo – ha aggiunto il dirigente Sistemi Informativi del Comune Stefano Lodi Rizzini – è quello di ridurre il digital divide (età, condizione sociale, scarsa conoscenza della lingua italiana) perché la digitalizzazione in quanto strumento di democrazia deve poter essere accessibile a tutti”.

Un po’ di numeri

Nel periodo post Covid, i contatti dell’URP, tramite tutte le diverse tipologie messe a disposizioni degli utenti (sportello fisico, 2 linee telefoniche, chat Whatsapp, servizio email), si sono attestati su una media intorno ai 35.000 contatti annuali.

Nell’ambito del servizio SPID da fine aprile a novembre 2023 sono state rilasciate 445 identità digitali.

Contatti

URP- Ufficio relazioni con il pubblico

Piazza del Municipio 1, piano terra

Riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (agosto escluso). Spid su appuntamento.

telefono: 0586-820204 e 0586-820205

mail: [email protected]

Whatsapp: 3358225555 (solo messaggi scritti). Questo servizio, ha ricordato la Dirigente del Sociale Caterina Tocchini, ha raggiunto un bacino di circa 3600 utenti registrati e viene usufruito da circa 500 utenti al mese.

