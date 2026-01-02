Auto danneggiata da un’esplosione la notte di Capodanno

I danni riportati dalla vettura

"I danni sono ingenti e fanno pensare ad un grosso petardo. L'esplosione avrebbe potuto colpire dei passanti o, peggio, innescare un incendio se avesse raggiunto il circuito del carburante o il motore". La famiglia racconta la brutta sorpresa in via San Carlo al rientro dalla cena di fine anno

Brutta sorpresa per una famiglia la notte di Capodanno. Al rientro dalla cena del 31 dicembre hanno trovato l’auto gravemente danneggiata. Il veicolo era regolarmente parcheggiato in via San Carlo. “I danni riscontrati sono importanti” spiega la figlia, che ringraziamo per la disponibilità. La parte anteriore sinistra del mezzo è quella più colpita. Lo sportello anteriore presenta la lamiera deformata e ammaccata in più punti. Gravemente compromesso il passaruota sinistro. Lo specchietto retrovisore è saltato, probabilmente a causa della forza d’urto, e il fascione in plastica risulta danneggiato. “Tutto ciò suggerisce l’esplosione di un petardo di grossa potenza o addirittura di un piccolo ordigno, posizionato deliberatamente nei pressi della ruota”. Oltre al danno economico resta la preoccupazione per la pericolosità del gesto. “L’esplosione avrebbe potuto colpire dei passanti o, peggio, innescare un incendio se avesse raggiunto il circuito del carburante o il motore”.

