Avis, boom di prenotazioni e appello alla Regione

In Toscana + 16% ad aprile e + 19% a marzo. Il presidente Avis Livorno si unisce ai ringraziamenti di Avis Toscana: "Grazie a chi era lì, in prima linea, a donare plasma e sangue"

“Mi unisco con forza al coro dei ringraziamenti che Avis Toscana dirama, abbracciando virtualmente tutti i nostri soci donatori Avis Livorno che in questo momento d’emergenza non hanno avuto sosta, erano lì, in prima linea a donare plasma e sangue”. E’ quanto dichiarato dal presidente di Avis Livorno, Matteo Bagnoli (foto), riguardo alla impennata di prenotazioni e nuove donazioni registrate in Toscana da Avis Regionale Toscana. Bagnoli commenta poi l’appello lanciato alla Regione ad effettuare screening a tutti i donatori. “La proposta che Avis Regionale avanza è assolutamente necessaria. Non solo servirà a rilevare l’incidenza del virus su un campione maggiore di cittadini ma permetterà l’individuazione dei soggetti positivi asintomatici. Grazie a questo potremo selezionare i candidati donatori da indirizzare alla donazione di plasma iperimmune, appena gli studi ne confermeranno la validità. E’ un periodo in cui si parla molto di plasma e questo è solo un bene: la plasmaferesi ad oggi è una donazione ancora poco conosciuta. Tengo però a sottolineare che i benefici del plasma e suoi derivati sono numerosi non solo come terapia ma, in molti casi, come salva-vita. Ecco perché insistiamo molto per indirizzare i nostri soci a questo tipo di donazione. Infine, voglio ricordare l’importanza della prenotazione della poltrona, effettuabile tramite una semplice telefonata alla nostra sede al n. 0586/444111. Grazie di cuore!”.

Come si legge in un comunicato pubblicato su avistoscana.it il 6 maggio, l’iniziale incertezza dovuta alle misure di sicurezza introdotte a marzo dall’emergenza Covid-19 aveva fatto temere un crollo delle donazioni di sangue e plasma in Toscana. Grazie alla reazione ordinata, consapevole e responsabile dei donatori il sistema trasfusionale ha retto. Avis Regionale Toscana fa il bilancio di due mesi di impegno diffuso di tutte le 183 sedi associative locali il cui sforzo è stato incredibile: un’impennata di prenotazioni (+16% nel mese di aprile e 19% a marzo) e di nuovi donatori la cui onda lunga prosegue in queste settimane. Sono state 8.147 le donazioni di sangue, plasma o multicomponenti effettuate dai donatori Avis ad aprile in tutti i centri della Toscana a fronte delle 8.749 dello stesso mese del 2019. Ammontano addirittura a 9.600 quelle di marzo nonostante la fase difficile dell’inizio emergenza, solo 305 in meno dello stesso mese del 2019. In totale 17.747 donazioni (11.657 di sangue intero, 5.390 di plasma e 700 di multicomponenti) a fronte delle 18.654 del bimestre 2019. In particolare le plasmaferesi sono cresciute di 1.119 unità, segno di una gestione intelligente delle prenotazioni. “Risultati insperati – commenta il presidente di Avis Regionale Toscana Adelmo Agnolucci – nella situazione di estrema difficoltà che abbiamo vissuto. Adesso attendiamo dalla Regione Toscana i dettagli tecnici sullo screening sul Covid-19 a tutti i donatori. E’ una richiesta che stiamo portando avanti insieme alle altre associazioni della donazione per includere i donatori di sangue e plasma tra le categorie da sottoporre a screening sierologico per la rilevazione di anticorpi. Abbiamo ricevuto dall’assessore Stefania Saccardi parere positivo. Sarà utile sotto tre punti di vista: servirà a rilevare l’incidenza del virus su un campione significativo di cittadini, quali i donatori toscani; permetterà di individuare i soggetti positivi asintomatici, attivando un percorso virtuoso di prevenzione del virus; consentirà di individuare rapidamente i soggetti da indirizzare alla donazione di plasma iperimmune, non appena gli studi ne confermeranno l’efficacia”.