Balena morta al largo di Quercianella

Foto della balena gentilmente concessa dal settimanale La Voce di Quercianella che ringraziamo

Una carcassa di balena è stata avvistata nel pomeriggio di lunedì 12 settembre al largo del moletto di Quercianella. A dare l’allarme alcuni bagnanti che, a bordo di un sup, si sono avvicinati all’animale ormai privo di vita e in avanzato stato di decomposizione.

L’allerta è arrivata alla capitaneria di porto e ai vigili del fuoco in modo che possa essere rimossa quanto prima. Al momento, alle 18,30 del 12 settembre, il cadavere della balena è ancora in mare e le correnti lo stanno spingendo verso la spiaggia dei Ghiaioni.

