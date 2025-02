Barista al telefono con l’operatore del 112 salva una cliente

È accaduto a San Valentino. Protagonista Michael, 33 anni, titolare della Caffetteria Berni in via del Mare, che l’altra mattina è intervenuto per salvare una cliente colta da malore. “La signora l’avevo rivista ma non è una cliente abituale – racconta il barista che ringraziamo per la disponibilità – È successo all’improvviso. Quando ho capito che stava male ho telefonato al 112 e ho seguito le indicazioni che l’operatore mi dava al telefono in attesa dei soccorsi praticandole il massaggio cardiaco. Fortunatamente è andato tutto per il meglio. Eroe? Proprio no. Anch’io ero un po’ nel panico perché non sono un esperto in questo settore. I complimenti? Si amici, parenti e clienti me li hanno fatti ma ho solo fatto quello che mi è stato detto di fare. Gli eroi sono quelli dell’ambulanza. Sono stati fantastici. Io ero lì al momento giusto”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©