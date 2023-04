Bomber, al moletto spunta un cartello per ricordare la scena girata a Livorno

Il cartello al moletto N. Sauro e la "base" del cartello in Venezia scali del monte Pio

“Bomber. La scena fu girata qui”. Alzi la mano chi non ha visto almeno una volta il film con protagonista Bud Spencer? Ecco, però forse non tutti potrebbero sapere che due scene sono state girate anche a Livorno. Per l’esattezza al moletto Nazario Sauro e in scali del Monte Pio, lato piazza dei Domenicani. E così a ricordarlo ci ha pensato qualcuno con un cartello recante l’immagine della scena. In Venezia il cartello non è più presente. Stessa tipologia di cartello è stata attaccata su lungomare di Marina di Pisa dove è stata girata un’altra scena del film.

