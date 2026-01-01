Buon 2026 dai turni di Capodanno
Il personale del pronto soccorso, trovate tutte le altre foto sulla nostra pagina Fb
Abbiamo ricevuto tante foto, in particolare dai reparti dell’ospedale, da chi ha lavorato la notte più lunga dell’anno. Ringraziamo tutti per la disponibilità. Potete scorrere la galleria fotografica al seguente link: https://www.facebook.com/share/p/1GYmJ7T7fq/
Riproduzione riservata ©
