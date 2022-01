Ca’ Moro, ecco il pontone. “Con Caronte inizia l’ultimo capitolo”

L'arrivo del pontone della ditta Neri (che consentirà di lavorare dal mare lasciando libero il transito) sancisce di fatto l'imminente inizio dei lavori di demolizione della imbarcazione

E’ arrivato “Caronte”, come lo ha definito su Fb postando la foto che abbiamo pubblicato, Daniele Tornar, consigliere della cooperativa Parco del Mulino e fondatore del ristorante-peschereccio. Caronte altro non è che il pontone della ditta Neri (che consentirà di lavorare dal mare lasciando libero il transito), il cui arrivo di fatto sancisce l’imminente inizio dei lavori di demolizione della imbarcazione. “Oggi è arrivato Caronte. Inizia l’ultimo capitolo del Ca’ Moro – scrive Tornar – grazie a chi ci ha voluto bene, grazie a chi ci è vicino e ci aiuta in questo bruttissimo momento”. Ricordiamo che l’intera operazione di demolizione è frutto di un protocollo d’intesa che vede interfacciarsi differenti realtà (Aamps, Arpat, AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Capitaneria di porto, Comune di Livorno, Guardia di finanza sezione navale, Regione Toscana, SubSea Livorno e Vigili del fuoco), di cui tre, a titolo completamente gratuito: Labromare, impresa Tito Neri e Stilm.