Calore e colore e per la serata finale del 1° Memorial Denny Magina

Potete aprire fotogallery e videogallery cliccando sul bottone celeste sopra al titolo. Foto gentilmente concesse da Siuski Production e Human Drone Team

Davanti a 500 persone fumogeni dopo il minuto di raccoglimento e fuochi d'artificio alle premiazioni sulle note di We are the champions. Commosso Stefano Francalacci organizzatore della coreografia inaugurale e finale insieme a Nicola Sighieri con il contributo di Noemi, Mirco, Cristiano e dei ragazzi del Mecio: "Ci aspettavamo tante persone ma non così tante, non c'era uno spiraglio. Denny mi manca, ci manca"

C’erano le stesse persone, se non di più forse della serata inaugurale, intorno al campo del Nuovo Centro Coteto per la serata finale del 1° Memorial Denny Magina. D’altronde sono state due serate, quelle del 23 maggio e del 22 giugno, significative non solo dal punto di vista del torneo ma anche e soprattutto dei sentimenti per i tantissimi amici presenti che, grazie alla coreografia allestita da Stefano Francalacci e Nicola Sighieri con il contributo di Noemi Gianmattei, Mirco Fabbrizzi e Cristiano Perciavalle e dei ragazzi del Memorial Mecio, hanno potuto ricordarlo con calore e colore. Tanti gli striscioni appesi intorno al campo (come in occasione della partita di esordio tra il Femmy United, la squadra di Denny nella quale gioca il padre Sky, e Ostriconda) come: “10 mesi senza il tuo sorriso, il tuo ricordo un amore condiviso”, “pensare che ancora vivi che da lassù ci guardi e sorridi” e “solo chi ha perso un amico sa cosa state passando. Il nostro dovere è ricordarlo”. “E’ stata una bella serata – racconta Stefano – abbiamo iniziato nel pomeriggio a preparare la coreografia. Ci aspettavamo tante persone ma non così tante, non c’era uno spiraglio d’aria a bordo campo. Visto l’ottimo riscontro speriamo di poterlo ripetere il prossimo anno. Sono fiero di essere stato coinvolto dalla famiglia nell’organizzazione del torneo e ringrazio tutti i ragazzi del Mecio, Nicola, Noemi, Mirco e Cristiano per l’aiuto. Per il resto che dire ci manca, mi manca Denny”. Dopo il minuto di raccoglimento chiamato da Gabriele Baronetto, che ha presentato la serata, e prima che le squadre cominciassero a giocare c’è stata la coreografia dei fumogeni; la batteria dei fuochi d’artificio invece è stata fatta partire a fine torneo, sulle note di We are the champions, al momento in cui è stata nominata la squadra vincitrice perché, per usare le parole di Stefano, alla fine è stata anche una serata di sport, di calcio. Così, come detto la squadra 1ª classificata del torneo è stata Real Bagnaia/Stagno, la 2ª il Benfica. Sono poi seguite le altre premiazioni: miglior portiere Sascha Toso (Benfica; miglior giocatore Andrea Garbini (Real Bagnaia/Stagno); capocannoniere del torneo Nico Landi (Mexico).

Condividi: