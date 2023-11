Cambia la viabilità in alcune strade nei quartieri Ardenza e Ospedale

La nuova viabilità in via Ricci e via Galimberti

Provvedimenti di razionalizzazione della viabilità in via Venuti/via Manasse, ad Ardenza e in Collinaia. Le misure per via Venuti e via Manasse sono già entrate in vigore. L'assessore Cepparello: "La richiesta è arrivata dai consigli di zona o, nel caso di via Venuti, direttamente dai cittadini che ci hanno segnalato problemi 'storici' legati al doppio senso di marcia"

L’Amministrazione comunale, venendo incontro a segnalazioni e richieste dei cittadini, ha approvato alcuni progetti di modifica permanente della viabilità cittadina finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione. Il primo progetto già realizzato, con le modifiche alla viabilità già entrate in vigore tra ieri e oggi (la segnaletica è in fase di completamento), riguarda il comparto via Venuti, via Manasse, via del Fagiano e via S. Gaetano. Nei prossimi giorni, quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno, entreranno in vigore alcune modifiche permanenti anche in via Giuliano Ricci e strade limitrofe del quartiere Ardenza, e in via Filippo Corridi, in zona Collinaia. “Si tratta – spiega l’assessora all’ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello – di tre situazioni in cui si va a razionalizzare e a rendere più sicura la mobilità. In tutti e tre i casi la richiesta ci è arrivata dai consigli di zona o, nel caso di via Venuti, direttamente dai cittadini, che ci hanno segnalato problemi ‘storici’ legati al doppio senso di marcia. Come sempre, monitoreremo gli effetti del senso unico nelle prossime settimane”. Per quanto riguarda via Filippo Venuti, l’ufficio Infrastrutture per il traffico e la mobilità del Comune (insieme all’ufficio Progettazione lavori stradali che ha eseguito l’intervento), dopo la recente riqualificazione dei marciapiedi, ha preso in carico lo studio delle caratteristiche della strada, molto trafficata soprattutto nelle ore di punta per la presenza di una sede dell’Azienda sanitaria e di due istituti scolastici nella vicina via S. Gaetano. È stato quindi deciso di istituire il senso unico nel tratto di via Venuti dove la sosta lungo entrambi i lati comporta un notevole restringimento della carreggiata centrale, e cioè quello compreso tra via del Fagiano e via S. Gaetano (direzione del senso unico via del Fagiano–via S. Gaetano, quindi da nord verso sud).

Nel tratto di via Venuti compreso tra via Coccoluto Ferrigni e via S. Gaetano (che rimane a doppio senso di marcia) è invece istituita un’area di sosta con stalli in parallelo lungo il lato civici dispari, mentre sul lato opposto (civici pari) è istituito il divieto di fermata. Per i veicoli provenienti da via Coccoluto Ferrigni, all’intersezione di via Venuti con via S. Gaetano è istituito il “dare precedenza”.

Anche in via Manasse, dove esiste lo stesso problema di scarsità di larghezza della carreggiata, è istituito il senso unico, direzione via S. Gaetano–via del Fagiano (sud-nord). L’intervento in via Venuti si completa con la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali, all’altezza dei civici 26 e 51.

Inoltre, per l’attuale attraversamento pedonale in prossimità dell’intersezione con via del Fagiano vengono abbattute le barriere architettoniche con la creazione di due slarghi su entrambi i marciapiedi, per consentire alle carrozzelle di fare manovra e scendere sull’attraversamento pedonale. Sul marciapiede all’intersezione con via del Fagiano è stato creato uno scivolo di collegamento al piano stradale e, su questo, è stata disegnata una striscia bianca delimitatrice del percorso pedonale per alcuni metri lungo via del Fagiano, e posti paletti verticali in materiale plastico arancione con catarifrangenti a protezione visiva del percorso stesso.

Modifiche permanenti in zona Ardenza

Anche per via Giuliano Ricci, strada del quartiere Ardenza (zona piazza Sforzini) a doppio senso di marcia con parcheggio consentito lungo entrambi i lati, in cui è presente una sede della SVS recentemente ristrutturata e una scuola elementare, la soluzione scelta dal Comune è l’istituzione del senso unico nel tratto che va da piazza del Fiore fino alla seconda intersezione con via Cesare Tarrini (l’intersezione più vicina a piazza Sforzini). Il senso unico sarà in direzione piazza del Fiore-piazza Sforzini (est-ovest). Verrà anche invertito il senso unico in via Tarrini per consentirne l’accesso da via Ricci, e sarà istituito il senso unico in via Duccio Galimberti, direzione piazza Sforzini-via delle Cave-piazza del Fiore. Da piazza del Fiore, quindi, non si potrà più accedere a via Galimberti (come adesso avviene fino a via delle Cave) e il cartello “Strada senza uscita” sarà sostituito dal cartello di senso vietato.

La nuova viabilità in questo comparto potrà contribuire a ridurre gli ingorghi che si creano negli orari di ingresso ed uscita dalla scuola, provocando spesso disagi anche ai mezzi di soccorso che entrano ed escono dalla sede SVS.

Modifiche permanenti in zona Collinaia

Via Filippo Corridi, in zona Collinaia, strada con caratteristiche di via residenziale, a doppio senso di marcia con sosta consentita su entrambi i lati della strada (pur senza delimitazione degli stalli o della fascia di sosta), presenta una larghezza della carreggiata che rende difficoltoso il passaggio dei mezzi affiancati. Sul lato ovest della strada non è presente il marciapiede.

Il progetto che sarà prossimamente realizzato dal Comune prevede per via Corridi l’istituzione del senso unico in direzione nord-sud (via di Popogna-via Garzelli), la realizzazione in via provvisoria sul lato ovest di un percorso pedonale a raso (in attesa della realizzazione del marciapiede) e l’istituzione del limite permanente di velocità di 30 km/h. Il limite permanente di velocità di 30 km/h sarà istituito anche in un ampio tratto di via di Popogna e in via Garzelli.

