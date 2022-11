Cambiamenti 2022, Cna premia otto aziende

Nella foto tutti i premiati

Primo posto per il progetto Wonder dell'associazione Capire un'H e dell'associazione Le Livornine. Ecco i nomi delle aziende nate dal cambiamento per la rinascita premiate nell'ambito del concorso organizzato da CNA Livorno

Wonder, il progetto per l’apertura di un locale polivalente nel quartiere Venezia destinato a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, si è aggiudicato il primo premio nella tappa livornese del VI concorso nazionale “Cambiamenti 2022″ promosso dalla CNA. Dopo il riconoscimento ottenuto a “Le Livornine 2030” il progetto del Comune di Livorno a sostegno delle start up labroniche, arriva così una nuova e bella soddisfazione per i soci volontari dell’associazione Capire un’H e della cooperativa sociale Le Livornine che, con tenacia e passione, stanno lavorando da anni alla realizzazione di questo ambizioso progetto.

La selezione da parte di una giuria e la successiva cerimonia di premiazione si sono svolte nella sede Cna di via Martin Luther King (quartiere La Rosa) ed ha visto, oltre a Wonder, la partecipazione di altri sette progetti lavorativi: dalla valorizzazione del territorio, all’artigianato tradizionale e innovativo, da nuove proposte nel campo ottico e degli abbinamenti tra cibo e bevande, fino alla promozione delle eccellenze gastronomiche locali con la riscoperta di antiche ricette culinarie. Wonder ha vinto un premio consistente in servizi offerti dalla Cna per un valore di mille euro, ritirato da Alessandra Cirri (relatrice del progetto e presidente dell’associazione Capire un’H), Morena Campani presidente della cooperativa Le Livornine e dai soci Francesco Archibusacci e Simona Bardi. Ma soprattutto, Wonder ha ottenuto il lasciapassare per partecipare alla selezione regionale in programma il prossimo 24 novembre a Firenze, che dovrà decidere quali progetti toscani meritano di arrivare alla finalissima nazionale di “Cambiamenti 2022”. Al secondo posto Iron Wood di Gianni Bottoni di Castiglioncello, che si è reinventato in un garage come ideatore e realizzatore di arredi artistici e di design, partendo dalla valorizzazione di vecchi materiali e componenti, fino alla vendita degli stessi on line. Al terzo posto I Fratelli Rocchi, Alessio e Riccardo di Cecina, che hanno mollato tutto per ripartire da un vecchio ricettario della nonna e ricreare quei gusti toscani legati all’infanzia, facendone un brand che vende sia on line che organizzando eventi di esaltazione della buona cucina tradizionale.

I commenti

“E’ sempre emozionante ed interessante sentire le storie delle imprese – commenta la presidente dei Giovani Imprenditori CNA Alessandra Renai, presidente della giuria – perché tutte hanno qualcosa di incredibilmente particolare che le spinge a scommettere su se stessi, sulla proprie idee, passioni ed anche speranze, in un momento storico davvero difficile per aprire una nuova azienda”. “Come sempre questo premio – afferma la coordinatrice Ilaria Niccolini – porta in evidenza la voglia che ancora c’è, nonostante tutto, di fare impresa e CNA vuole aiutare questi imprenditori a realizzare i propri sogni, le proprie ispirazioni. I primi due classificati accederanno alla finale regionale il 24 novembre a Firenze. Per tutti i selezionati a livello provinciale CNA ha regalato premi in servizi e consulenze gestionali per un totale di 5.000 euro”. “La voglia di cambiare e di rinascere – commenta il coordinatore di Cna Livorno Alessandro Longobardi – è stata sicuramente la predominante di questa edizione che ha visto protagoniste tutte aziende nate a ridosso della pandemia ma che hanno e stanno continuando a lottare per affermarsi in un mercato sempre più difficile”. “Quando le aziende si incontrano e si scambiano le loro esperienze – aggiunge Luca Finocchiaro presidente di CNA ICT e vicepresidente di giuria – nascono sempre cose nuove e cose belle; anche la mia azienda del 2018 ha partecipato al premio arrivando alla finale nazionale, ed abbiamo avuto modo di conoscere realtà con cui interagire ed allargare i nostri orizzonti”.

Questi gli altri premi

“Innovazione nel gusto” a Fashion Wild Mixologist di Francesco Pietroni di Livorno che in Italia ed all’estero abbina l’originalità dei cocktail ai piatti di chef stellati;

“Passaggio generazionale” a Musto Federico di Cecina che insieme alla sorella hanno rilevato la storica azienda di famiglia innovandone la tradizione fabbrile;

“Valorizzazione del Territorio” a Collegamenti di Selena Stagi e Dario Fattorini di Nugola, Collesalvetti che creano pacchetti esperienziali turistici particolari per far vivere la costa toscana in tutta la sua vera essenza;

“Imprenditoria Femminile” a Otticamente Stemar di Stefania Salani e Marcella Aiello di Livorno che da dipendenti hanno svoltato come imprenditrici del benessere visivo una missione anche verso i soggetti non collaboranti, disabili e bambini anche piccolissimi in cui evidenziare difetti visivi che possono concorrere a quelli nell’apprendimento;

“Imprenditoria Giovanile” a Lavanderia Jolly di Benetti Matteo di Livorno, giovane laureato che ha rilevato una storica lavanderia cittadina per rilanciarne i servizi e farne una attività per la neonata famiglia.

Condividi: