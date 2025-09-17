Carcassa di balenottera Physalus alla Terrazza, inizia la rimozione
La Capitaneria sta valutando, insieme al dirigente della Protezione Civile Lorenzo Lazzerini, come rimuoverla
“È una balenottera Physalus di 18 metri circa” spiega sul posto a QuiLivorno.it il direttore del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Antonio Borzatti, che ringraziamo, in seguito al ritrovamento avvenuto stamattina intorno alle 7. Sulla spalletta in tanti si soffermano a fotografare l’esemplare.
Iniziate le operazioni di rimozione
Con il coordinamento degli uffici Rifiuti e Demanio del Comune di Livorno sono in corso alla Terrazza Mascagni le operazioni di “gestione” per la rimozione e smaltimento di una carcassa di balena che si è si è spiaggiata alla Terrazza Mascagni. La balena pesa circa 40 tonnellate. Al momento attuale la ditta Neri sta tentando una operazione in via d’urgenza per portare a mare la carcassa. L’Autorità Portuale con Capitaneria di Porto indicheranno la banchina sulla quale dovrà essere portato l’animale. A quel punto interverrà la ditta Bettarini con un sollevatore. E’ inoltre stato allertato un soggetto specializzato per sezionare e smaltire la carcassa secondo le procedure di legge (Petracchi).
