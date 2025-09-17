Cerca nel quotidiano:

Carcassa di balenottera Physalus alla Terrazza, inizia la rimozione

Mercoledì 17 Settembre 2025 — 09:06

La Capitaneria sta valutando, insieme al dirigente della Protezione Civile Lorenzo Lazzerini, come rimuoverla

“È una balenottera Physalus di 18 metri circa” spiega sul posto a QuiLivorno.it il direttore del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Antonio Borzatti, che ringraziamo, in seguito al ritrovamento avvenuto stamattina intorno alle 7. Sulla spalletta in tanti si soffermano a fotografare l’esemplare.

Iniziate le operazioni di rimozione

Con il coordinamento degli uffici Rifiuti e Demanio del Comune di Livorno sono in corso alla Terrazza Mascagni le operazioni di “gestione” per la rimozione e smaltimento di una carcassa di balena che si è si è spiaggiata alla Terrazza Mascagni. La balena pesa circa 40 tonnellate. Al momento attuale la ditta Neri sta tentando una operazione in via d’urgenza per portare a mare la carcassa. L’Autorità Portuale con Capitaneria di Porto indicheranno la banchina sulla quale dovrà essere portato l’animale. A quel punto interverrà la ditta Bettarini con un sollevatore. E’ inoltre stato allertato un soggetto specializzato per sezionare e smaltire la carcassa secondo le procedure di legge (Petracchi).

