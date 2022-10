Casalp, avviso pubblico per l’assegnazione di un fondo commerciale

Casalp ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di un fondo commerciale in via Wan Bergher nel quartiere Shangai. Per scaricare la modulistica relativa all’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 FONDO COMMERCIALE POSTO IN LIVORNO VIA WAN BERGHER 12/14, cliccare sul seguente link.

