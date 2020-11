Centri di raccolta, chiusura momentanea

Recepite le indicazioni della Regione Toscana per l’emergenza sanitaria in corso. Da lunedì 23 i Centri di raccolta in via degli Arrotini e in via Cattaneo rimarranno chiusi al pubblico

Mediagallery

A partire da lunedì 23 i Centri di raccolta in via degli Arrotini (foto) e in via Cattaneo rimarranno chiusi al pubblico a tutela dei cittadini e dei lavoratori secondo le disposizioni della Regione Toscana in materia di emergenza sanitaria (ordinanza n. 111 del 14/11/2020). I cittadini sono invitati a rimandare il conferimento dei rifiuti ingombranti, degli sfalci/potature da giardino, dei RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e degli altri rifiuti prodotti nelle abitazioni fino al momento in cui le autorità competenti riterranno superate le condizioni di allerta da Covid.

I Centri di Raccolta rimarranno comunque presidiati dal personale Aamps sia per realizzare attività di logistica interna sia per eventuali necessità urgenti da parte dei cittadini. La riapertura dei Centri di raccolta potrà avvenire a seguito di nuove disposizioni da parte della Regione Toscana. Aamps ringrazia per la collaborazione.