Cescot Formazione, ultimi posti per il corso Digital Up pèr giovani

Il corso di "Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software" è dedicato a chi desidera intraprendere una carriera nel settore informatico, con un focus particolare sulla programmazione, lo sviluppo e la gestione tecnica del software. Info: 0586 896256, [email protected]

Ultimi posti per il corso pensato appositamente per giovani e adulti che si trovano attualmente in cerca di occupazione e desiderano acquisire competenze professionali spendibili in un settore ad alta richiesta occupazionale. Il corso è quello di: “Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software“, un percorso altamente specializzante, dedicato a chi desidera intraprendere una carriera nel settore informatico, con un focus particolare sulla programmazione, lo sviluppo e la gestione tecnica del software.

Il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e Regione Toscana, gratuito quindi per i partecipanti e garantisce un’esperienza formativa strutturata in modo da coniugare teoria e pratica. Le attività didattiche si svolgeranno in aula, attraverso lezioni teorico-pratiche, e saranno integrate da un periodo di stage in azienda, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo nelle molte aziende interessate a questa professionalità. Al termine del corso, ai partecipanti verrà rilasciata una qualifica professionale riconosciuta a livello regionale, utile per entrare o rientrare nel mondo del lavoro con una preparazione adeguata alle reali richieste del tessuto economico locale.

Il corso per Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software ha una durata complessiva di 600 ore e prevede come requisito di accesso: Diploma di scuola superiore di secondo grado. Prevede un periodo di stage presso aziende del settore IT del territorio, con l’obiettivo di mettere subito in pratica le competenze acquisite. E’ prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza per gli allievi che partecipano al corso ed un rimborso per le spese di vitto e viaggio per recarsi presso la sede delle lezioni.

Per ricevere ulteriori informazioni o per effettuare l’iscrizione è possibile contattare direttamente:

Cescot Formazione – via Cogorano 25 Livorno – Tel. 0586 896256 – [email protected]

ALPHA FORMAT e ALPHA TEAM – in via Grotte delle Fate 41 int. 23 – Tel. 0586 426184 – [email protected] oppure visitare il sito: www.cescot-formazione.it.

