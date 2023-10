Chiude per lavori lo svincolo Livorno Sud

Per consentire i lavori di risanamento della pavimentazione il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. La fine è prevista per la prima settimana di novembre

Dopo la sospensione per agevolare il traffico durante la stagione estiva, riprendono i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas per il risanamento della pavimentazione sulla strada statale 1 “Aurelia”, a Livorno. Sarà interessato un tratto della carreggiata sud in prossimità dello svincolo di Livorno Sud. Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Livorno Sud in direzione Grosseto. Il completamento di questa fase è previsto per la prima settimana di novembre.

