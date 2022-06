Cinema all’aperto, le programmazioni delle arene estive

Ecco qua in allegato la programmazione di giugno-luglio delle tre arene cittadine (Fabbricotti, La Meta e Ardenza) e quella di Castiglioncello

Torna l’estate e tornano immancabilmente le arene estive dove potersi gustare i film persi durante l’autunno o qualche prima visione da non perdere in anteprima con il bel fresco serale. Ecco qua in allegato (clicca in alto sulla clip nel riquadro azzurro sopra il titolo) la programmazione di giugno-luglio delle tre arene cittadine (Fabbricotti, La Meta e Ardenza) e quella di Castiglioncello.

Non resta che augurare a tutti… buona visione!

