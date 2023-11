Cinque generazioni in una foto, benvenuto Damon Enea

Nella foto, inviataci dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità, le 5 generazioni: da sinistra la mamma di Damon Enea, Sara 21 anni, la nonna di Damon Enea e mamma di Sara, Valentina 45 anni, la bisnonna di Damon Enea e nonna di Sara, Rossella 68 anni, la trisnonna di Damon Enea, Anna 88 anni, e il piccolo Damon Enea

La zia della mamma di Damon Enea: "La tua nascita ha aggiunto amore e gioia nella nostra pazza-allegra famiglia e ha creato un evento piuttosto eccezionale. Un grazie a Ostetricia, Sara è stata veramente felice dell'accoglienza che ha avuto da parte di tutto il personale del reparto"

Un evento più unico che raro, si usa dire in questi casi. E non potrebbe essere altrimenti visto che in questa foto sono rappresentate 5 generazioni. “Un grande benvenuto al piccolo Damon Enea da parte di tutta la nostra pazza-allegra famiglia – scrive Veronica, la zia di Sara mamma di Damon Enea – Il 6 novembre la tua nascita ha aggiunto amore e gioia al nostro gruppo familiare e ha creato un evento piuttosto eccezionale che è riprodotto in questa foto dolcissima: 5 generazioni. Tu, splendido fagotto, mamma Sara, 21 anni e meravigliosa giovane donna, nonna Valentina, 45 anni, che ha partorito Sara a 24 anni e che tutto sembra tranne una nonna, la bisnonna Rossella che ha già perso la testa per te, 68 anni, che ha partorito Valentina all’età di 23 anni e Veronica, la sorella di Valentina, a 17 anni, infine la nostra splendida trisnonna Anna, 88 anni, che ha partorito Rossella all’età di 20 anni. Siamo già pazzi per te!”. Cos’altro aggiungere? “Ci siamo trovati benissimo – conclude Veronica – dicono di Sara che è stata bravissima e lei è veramente felice dell’accoglienza che ha avuto da parte di tutto il personale”.

