Commercio estero, la Cciaa lancia un nuovo servizio: “La stampa in azienda del certificato di origine”

Per illustrare tutti gli aspetti del nuovo servizio, avrà luogo lunedì 6 giugno alle ore 10 un seminario online su piattaforma zoom; le imprese interessate potranno iscriversi al link qua sotto in pagina

Mediagallery

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, a partire dal 6 giugno 2022 attiva un nuovo servizio: la stampa in azienda dei certificati di origine, che consentirà all’impresa di non doversi più recare in CCIAA per il ritiro degli stessi.

L’impresa infatti dopo aver effettuato la richiesta di rilascio del certificato tramite la piattaforma telematica Cert’O, riceverà direttamente sulla PEC il documento in pdf firmato digitalmente dal funzionario camerale, da stampare su appositi moduli forniti in precedenza dalla Camera di commercio.

Per illustrare tutti gli aspetti del nuovo servizio, avrà luogo lunedì 6 giugno alle ore 10 un seminario online su piattaforma zoom; le imprese interessate potranno iscriversi al seguente link:

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_DF9wLAUsTOeUpSCA7Z8eeQ