Comune. Al via il servizio (gratuito) di rilascio SPID

Il servizio sarà disponibile all'URP del Comune di Livorno (Palazzo Vecchio) da mercoledì 26 aprile, su appuntamento. E' possibile prenotarsi telefonando allo 0586-820204/0586-820205 oppure via WhatsApp al 335-8225555 indicando Cognome, Nome, data di nascita e motivazione della richiesta

A partire dal 26 aprile sarà attivato all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terreno del Palazzo Comunale (Piazza del Municipio 1) un nuovo sportello dedicato al rilascio SPID (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare tutti i numeri dell’Urp nel 2022 e nel 2023).

Un servizio gratuito, a cui si potrà accedere su appuntamento, rivolto ai maggiorenni e rilasciato solo al diretto interessato (non saranno accettate deleghe).

Il Comune di Livorno, nell’ottica di facilitare la fruizione dei propri servizi digitali nonché di quelli di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ha aderito alla convenzione stipulata tra LEPIDA S.c.p.A. e Regione Toscana al fine di offrire ai cittadini maggiorenni il servizio di rilascio delle credenziali SPID gratuitamente.

Il nuovo servizio nasce da una sinergia tra il settore Servizi Informativi del Comune, che ha curato gli aspetti tecnologici e la convenzione con Lepida, e l’Ufficio Urp, le cui operatrici, formate con uno specifico corso, rilasceranno materialmente le credenziali.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave d’accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali.

Si tratta di un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.

Come ottenere lo Spid in Comune – Si può accedere al servizio solo su appuntamento, nei giorni di martedì e giovedì in orario 15.30-17.30 (escluso il mese di agosto) e il mercoledì in orario 9.00-13.00.

Gli utenti possono richiedere l’appuntamento telefonando ai numeri 0586-820204/0586-820205 in orario da lunedì a venerdì ore 9.00 – 13.00; martedì e giovedì anche 15.30 – 17.30 (escluso mese di agosto) o inviare un messaggio Whatsapp scritto al numero 335-8225555 a cui verrà data risposta negli stessi orari, indicando Cognome, Nome, data di nascita e motivazione della richiesta.

Lo SPID può essere rilasciato solo al diretto interessato, non sono previste nè deleghe nè mediazione di terze persone (es. tutori, amministratori di sostegno)

Il servizio è gratuito – Gli utenti devono presentarsi personalmente allo sportello all’orario prenotato munito obbligatoriamente di:

documento di identità italiano (carta di identità, patente, passaporto) dotato di fotografia riconoscibile e firma autografa;

tessera sanitaria italiana con indicazione del codice fiscale.

Tali documenti devono essere in corso di validità, integri e leggibili in ogni loro parte.

Per poter avere il rilascio dello SPID, l’utente deve essere obbligatoriamente dotato di un proprio indirizzo email ordinario (non PEC) e di un proprio numero di cellulare; per la procedura di validazione dei dati, si consiglia di portare con sé il cellulare di cui viene fornito il numero.

Tempi di rilascio – Lo SPID viene rilasciato al termine della procedura di richiesta a sportello. L’utente in autonomia dovrà poi procedere all’attivazione dello SPID rilasciato tramite link che Lepida invierà all’indirizzo email dichiarato. Costi e modalità di effettuazione dei pagamenti Nessun costo previsto.

Contatti – Ufficio: Urp (Piazza del Municipio, 1 – Palazzo Comunale, piano terreno). Telefono: 0586 820204-820205. Messaggio Whatsapp scritto al numero 335-8225555.

Le dichiarazioni – Modalità e tempi di rilascio dello SPID sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sui servizi digitali offerti dal Comune. Intervenuti il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’Innovazione Barbara Bonciani, il Dirigente Sistemi Informativi Stefano Lodi Rizzini, il responsabile ufficio Servizi digitali ed e-government Massimo Barsotti, la responsabile ufficio Stampa e Urp Ursula Galli. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco che ha rilevato “I cittadini, abituati a rapportarsi all’Amministrazione comunale con le modalità antiche a volte hanno difficoltà, paura e preoccupazione a farlo con le modalità nuove. La cittadinanza è fatta da giovani smart ma anche da persone più adulte che si approcciano ai nuovi servizi digitali con maggiori difficoltà. Questo vuol dire che dobbiamo farcene carico ed è il lavoro di accompagnamento che viene fatto per esempio all’Urp. Contemporaneamente dobbiamo far sì che sempre di più il Comune di Livorno sia un Comune tecnologicamente sempre più all’avanguardia e questo nuovo servizio va in questa direzione”.

“L’attivazione di questo servizio – ha dichiarato l’assessora Barbara Bonciani – rappresenta una opportunità importante a favore dei cittadini visto che siamo uno dei pochi Comuni in Italia a farlo. Questo è, al momento, l’ultimo dei servizi digitali che sono stati realizzati dall’Amministrazione Comunale: oltre al rilascio gratuito dello Spid, abbiamo già tantissimi servizi digitali, più di 100, attivati a favore dei cittadini e delle imprese. Su PagoPA, ad esempio, abbiamo 86 servizi già integrati e ne avremo 26 ulteriori grazie ai finanziamenti del Pnrr a cui abbiamo avuto accesso per un milione e 800mila euro complessivi. Abbiamo già 33 servizi abilitati anche con l’invio di notifiche ai cittadini e avremo la possibilità di attivarne altri 18. Quello che stiamo cercando di realizzare è una strategia che riesca ad andare incontro ai cittadini anche in modo diverso, non solo raccontando in modo differente come si può accedere ai servizi digitali. Stiamo infatti lavorando sull’idea di costituire delle pillole video a favore dei cittadini ma vogliamo utilizzare anche i consigli di zona per portare i nostri tecnici a raccontare quali servizi sono attivati, come si accede e, anche, ricevere degli input dai cittadini rispetto a come si può facilitare l’accesso ai servizi”.

Il Dirigente dei Servizi Informativi Stefano Lodi Rizzini ha fornito un dettagliato quadro dei servizi in essere e dei progetti, rilevando che “gli investimenti effettuati nel tempo per ammodernare le proprie infrastrutture e i propri servizi in ottica digitale hanno consentito al Comune di Livorno di superare positivamente il difficile periodo pandemico e di trovarsi oggi nelle condizioni di poter sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR per la transizione al digitale. Nuove risorse che incideranno positivamente nell’efficientamento dei processi interni e nel potenziamento delle infrastrutture, delle piattaforme e dei servizi ICT per cittadini e imprese, driver abilitanti per la creazione di Valore Pubblico”.

La responsabile dell’Ufficio Stampa/Urp Ursula Galli ha spiegato che il servizio SPID, fortemente richiesto dagli altri uffici comunali, dall’istruzione al sociale, si aggiunge ai molti servizi che l’URP già eroga ai cittadini. L’URP è rimasto infatti uno dei principali punti di contatto fisici del cittadino con l’ente, dato l’ampio orario di apertura e ricevimento libero senza appuntamento.

Oltre alle attività di prima informazione su uffici e servizi è possibile presentare pratiche per la protocollazione immediata, avere consulenza per l’accesso sui servizi digitali dell’ente e molto altro.

Inoltre da diversi anni è aperto all’URP uno sportello per utenti con disabilità uditiva e dal 2022 anche uno sportello di mediazione culturale e linguistica per le pratiche di idoneità alloggiativa e non solo.

L’URP gestisce anche le visite al Palazzo Comunale per le scuole cittadine e anche straniere attraverso i gemellaggi e sono già moltiplicate rispetto al 2022, superata la problematica del Covid.

Questo sportello SPID si aggiunge a tutto questo ed è molto significativo perché attualmente, adeguandoci alle normative nazionali, alla maggior parte dei servizi pubblici, non solo comunali, si accede con lo SPID”.

Condividi: