Confcommercio, ancora 3 posti per il corso gratuito “Strategie di Mercato e Marketing per il Settore Agroalimentare”

Un'opportunità formativa gratuita per entrare da protagonisti nel mondo dell’agroalimentare toscano. Per informazioni e iscrizioni: 0586.1761061; [email protected]

Un’opportunità formativa gratuita per entrare da protagonisti nel mondo dell’agroalimentare toscano: Confcommercio Livorno, in collaborazione con diversi enti specializzati, promuove il corso “D.E.ME.TR.A. – Diversificazione ed Eco sostenibilità del Mercato per Trasformare”, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ 2021-2027 e parte integrante del programma Giovanisì.

Il percorso formativo – in fase di chiusura iscrizioni, con ultimi tre posti ancora disponibili – si rivolge a chi desidera acquisire competenze tecniche e strategiche per operare nei comparti vitivinicolo, oleario, zootecnico, forestale e della pesca.

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, articolate tra lezioni teoriche in aula e stage pratici in azienda. Tra i principali contenuti: normativa di settore, strategie di marketing, comunicazione efficace, digitalizzazione e promozione delle produzioni locali.

“Gli allievi avranno l’opportunità di imparare a costruire strategie commerciali, promuovere la sostenibilità aziendale e gestire i rapporti con i mercati, in linea con le nuove esigenze del comparto agroalimentare”, spiega Cecilia Pellegrinetti, responsabile dell’Area Formazione di Confcommercio Pisa e Livorno.

Un settore, quello agroalimentare, sempre più attento all’identità territoriale e alla sostenibilità, come sottolinea anche il direttore generale di Confcommercio Livorno e Pisa, Federico Pieragnoli:

“Il consumatore di oggi privilegia i prodotti locali e le filiere corte, apprezza la tracciabilità e la qualità. Esiste un rapporto sempre più diretto tra chi produce e chi consuma, sostenuto anche da politiche pubbliche che valorizzano il patrimonio enogastronomico e agricolo della nostra regione”.

“Il nostro territorio – aggiunge Pieragnoli – è custode di una ricchezza enogastronomica che si trasmette da generazioni. Con il progetto DEMETRA, giovani e meno giovani possono riscoprire e capitalizzare questo patrimonio trasformandolo in una professione qualificata e gratificante”.

Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2025 salvo esaurimento posti. Possono partecipare i residenti o domiciliati in Toscana con almeno un livello EQF 3, un diploma di scuola superiore o tre anni di esperienza nel settore.

Per informazioni e iscrizioni:

0586.1761061

[email protected]

Partner del progetto: CAT Confcommercio Livorno (capofila di A.T.S.), Istituto Luigi Einaudi Alberto Ceccherelli, CAFT – Centro Albergatori per la Formazione e il Turismo, Cescot Formazione S.R.L., Podere San Michele, Ascom Servizi Pisa S.R.L.

Condividi:

Riproduzione riservata ©