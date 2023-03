Confcommercio, grande successo per il secondo Talent Day

In centinaia il 6 marzo, a Palazzo Pancaldi, per incontrare 30 aziende di Livorno e Pisa nel settore ristorazione, turismo, commercio e servizi. Taglio del nastro con il presidente Confcommercio regionale Aldo Cursano: "Il nostro compito è avvicinare le nuove generazioni a professioni stimolanti e di qualità"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per il Talent Day organizzato dalla Federazione italiana dei pubblici esercizi (Fipe) di Confcommercio Livorno a Palazzo Pancaldi in cui i candidati hanno avuto l’opportunità di incontrare ben 30 aziende, tra Livorno e Pisa, nel settore ristorazione, turismo, commercio e servizi al fine di favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Ad aprire la giornata del 6 marzo, con il taglio del nastro, il presidente regionale e vicario nazionale Aldo Cursano. “Il lavoro c’è – dice -, i lavoratori no. Ma il nostro compito è, tra gli altri, quello di avvicinare le nuove generazioni a professioni stimolanti e di qualità. L’ospitalità italiana e toscana sono il nostro orgoglio nel mondo, per questo sono felice di inaugurare una giornata che permette ai giovani, e ai meno giovani, di confrontarsi direttamente con più aziende in un unico luogo”. Poi fa il punto sulla situazione lavorativa italiana. “Per trovare le figure ricercate – prosegue – sarebbe utilissimo tagliare il cuneo fiscale e colmare la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore per il dipendente e la busta paga netta incassata. In Italia, purtroppo, questa differenza continua ad essere molto alta a causa dell’eccessivo peso della tassazione sul lavoro”. “Non sappiamo – aggiunge la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci – quali dei colloqui andranno in porto, saranno le imprese a decidere se approfondire i contatti presi durante questo Talent Day che ha visto numeri importanti già nella prima ora dopo il taglio del nastro – circa 200 persone – Certo è che il disinteresse dei non lavoratori per i settori della ristorazione e dell’accoglienza turistica a tutti i livelli sembra scemare”. Presenti all’iniziativa anche Federica Garaffa Cristiani, presidente Fipe Livorno, Pierluigi Giuntoli e Marta Mancusi, direttore generale e dirigente del settore assistenza alle imprese della Camera di Commercio, Rocco Garufo, assessore al commercio e turismo e Tiziana Rapisarda, referente del provveditorato.

