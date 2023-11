Consiglio di zona Quercianella. Confronto sulle problematiche del quartiere

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 25 novembre un confronto pubblico sulle tematiche riguardanti il territorio di Quercinella, confronto indetto dal Consiglio di Quartiere della Zona 7 - Quercianella, presieduto da Claudio Sodano, all'interno del del Centro Socio Culturale Ricreativo Faniglione e Pro Loco

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 25 novembre un confronto pubblico sulle tematiche riguardanti il territorio di Quercinella, confronto indetto dal Consiglio di Quartiere della Zona 7 – Quercianella, presieduto da Claudio Sodano, all’interno del del Centro Socio Culturale Ricreativo Faniglione e Pro Loco. Gli abitanti si sono riuniti a partire dalle 15:30 in via Pietro Nardini per un confronto collettivo e conseguente orientamento operativo sui svariati tematiche. Si è parlato infatti della pericolosità del transito degli autocarri sulla S.S. Aurelia, già protagonisti di gravi incidenti. Al punto numero due dell’ordine del giorno gli eccessi di velocità dei veicoli nel tratto urbano della stessa S.S. comportanti ripetuti incidenti con feriti e conseguente frequente paralisi del traffico con impedimento alla mobilità degli abitanti.

Sul banco della discussione anche la situazione delle strade interne al quartiere, pressoché tutte dissestate, prive di marciapiedi (così pure per lunghi tratti della S.S. che attraversa il “Paese”), praticamente impraticabili in sicurezza da parte di tutti i pedoni, ed assolutamente impedenti la praticabilità handicap.

Altra tematica da non sottovalutare è stata quella della situazione del verde pubblico con alberature tagliate (ma con residui monconi aggravanti il contesto) e mai sostituite, con buona pace delle problematiche ambientali, del decoro e delle caratteristiche storiche ed estetiche del Quartiere.

Si è discusso anche della situazione di omessa, o quantomeno inadeguata manutenzione dei torrenti, con il rischio di nuove esondazioni, peraltro già parzialmente verificatesi il 2 novembre scorso. Ricordando che Quercianella è l’unico Quartiere/Paese ancora attraversato dalla S.S. Aurelia con gli effetti anzi descritti a carico della popolazione.

Utile anche ricordare che il transito pesante risulta da sempre impedente l’auspicabile sviluppo turistico della Costa (Romito, Calafuria, Boccale) quale opportunità da cogliere in una città da tempo abbandonata dalla Grande Industria.

La Popolazione ha potuto quindi esprimere le proprie desiderata e le proprie volontà, affinchè sulla località vengano poste quelle attenzioni mancanti da decenni

Condividi:

Riproduzione riservata ©