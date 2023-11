“Corecom in tour” il 23 novembre la tappa a Livorno

Il “Corecom tour” farà tappa a Livorno il prossimo mercoledì 23 novembre, con l’incontro pubblico in programma nella Sala Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo Granducale alle 11.

L’iniziativa è rivolta in prima battuta ai cittadini, utenti finali dei servizi di telecomunicazione, ma anche ad operatori del settore, media, scuole, associazioni, imprese e Istituzioni per uno scambio di approfondimento su funzioni, ruoli, diritti e doveri ma anche per diffondere un uso consapevole delle nuove tecnologie e quindi contribuire alla costruzione di una società più attenta e responsabile.

Il Corecom, infatti, è l’organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, e organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

L’incontro verterà sui diritti e le prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni, per esempio su quali sono gli strumenti che possono mettere in campo per difendersi (contestazioni di bollette anomale, disservizi di rete e di ricezione del segnale radiotelevisivo, solo per fare alcuni esempi) e che possono azionare in maniera totalmente gratuita a prescindere dal Comune di residenza.

Con questo scopo il presidente del Comitato toscano per le comunicazioni, Marco Meacci, d’intesa con gli altri componenti, ha avviato il ‘Corecom in tour’, prima campagna di ascolto e informazione nei territori, coinvolgendo nell’iniziativa i presidenti di Provincia.

All’incontro parteciperà la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini.

