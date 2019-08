Coteto, posti di controllo dei carabinieri

Posti di controllo nelle principali vie di accesso al quartiere per rispondere alla domanda di sicurezza dei residenti. Stessi controlli ad Antignano e Shangai

Mediagallery

Dalle 19 alle una di mercoledì 7 agosto i carabinieri hanno attuato un servizio di controllo a Coteto (foto del parco tratta dal profilo Fb del sindaco) per rispondere all’esigenza di sicurezza prospettata dai residenti. Sono stati controllati soggetti e mezzi presenti nella zona nelle ore serali, attuando mirati posti di controllo nelle principali vie di accesso al quartiere ed effettuando numerosi transiti nelle vie interne per porre una attenta vigilanza alle abitazioni e agli esercizi pubblici presenti in zona. Le pattuglie con colori d’istituto sono state affiancate da personale in abiti civili, che ha controllato la zona senza farsi notare anche nelle fasi in cui i non è stata notata la presenza di personale in uniforme. Nell’arco serale i controlli sono stati estesi con le medesime modalità anche ad Antignano, a Shangai e lungo il litorale.