Curva del Boccale, da lunedì new jersey e potenziamento della segnaletica

I new jersey verranno installati per l’intero arco della curva dallo spigolo della Torretta fino alla banchina lato mare, bande ottiche e sonore rafforzeranno la segnaletica orizzontale e verticale. Il prefetto Dionisi: "Una risposta concreta e tempestiva"

Scattano da lunedì nuove e importanti misure di sicurezza sulla curva del Boccale, lungo la SS1 Aurelia. Anas attiverà una deviazione protetta con l’installazione di barriere tipo New Jersey per l’intero arco della curva, dallo spigolo della Torretta fino alla banchina lato mare, per un’estensione di circa 60-80 metri. L’obiettivo è impedire eventuali fuoriuscite dei veicoli verso il lato mare, aumentando concretamente il livello di protezione del tratto stradale. Parallelamente verrà rafforzata la segnaletica orizzontale e verticale con l’introduzione di bande ottiche e sonore e la valutazione di dispositivi luminosi, in linea con gli standard di sicurezza previsti per il tratto. È stato inoltre ribadito il rigoroso rispetto del limite di velocità di 40 km/h vigente in curva: la Polizia Stradale ha assicurato un’intensificazione dei controlli affinché il limite venga effettivamente rispettato. Le misure sono state definite nel corso della riunione svoltasi ieri in Prefettura, presieduta dal prefetto Giancarlo Dionisi, già annunciata nei giorni scorsi, e inserita in un percorso di attenzione continua e condivisa con il Comune di Livorno e con tutti i soggetti istituzionali competenti. Nel corso dell’incontro, Anas – presenti l’ingegner Giacobini e il geometra Spigai – ha comunicato di aver completato ulteriori analisi strutturali sul tratto della curva del Boccale, anche a seguito delle recenti segnalazioni. Le verifiche, effettuate con laboratori accreditati su circa 250 metri di carreggiata, hanno restituito valori di aderenza buoni fino all’eccellente, nonostante la pavimentazione risalga al 2020 ed sia esposta alla salsedine. I risultati sono stati confermati sia dalla Polizia Stradale sia dalla Polizia Locale, che hanno evidenziato come il manto stradale risulti in ottime condizioni. In particolare, la Polizia Stradale ha sottolineato che gli ultimi due incidenti si sono verificati in orario notturno, intorno alle 2:00, e che le cause non appaiono riconducibili al fondo stradale, ma verosimilmente a comportamenti di guida, condizioni psicofisiche o distrazioni. Nel corso della riunione è stata inoltre espressa piena disponibilità da parte di Anas ad adottare ulteriori misure di mitigazione, confermando un approccio progressivo e dinamico alla gestione della sicurezza del tratto. L’impegno della Prefettura sul tratto della SS1 Aurelia lungo il Romito si inserisce in un’azione costante che dura nel tempo. Tra le misure già adottate figura anche l’interdizione permanente al transito dei mezzi pesanti, provvedimento mai assunto in precedenza su quel tratto e disposto proprio per rafforzare le condizioni di sicurezza della circolazione. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha ribadito che “la sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per le istituzioni” e che la Prefettura, in stretto coordinamento con il Comune, con Anas e con le Forze di polizia, continuerà a garantire il massimo impegno per tutelare l’incolumità pubblica. Gli interventi immediatamente avviati, a partire dall’installazione dei New Jersey e dal potenziamento della segnaletica, “costituiscono una risposta concreta e tempestiva”. Accanto alle opere infrastrutturali, ha sottolineato Dionisi, resta fondamentale il rispetto delle regole e dei limiti di velocità, perché “la sicurezza si costruisce ogni giorno anche attraverso comportamenti responsabili”. Nel ringraziare il Comune di Livorno per aver attivato immediatamente le interlocuzioni con Anas dopo gli ultimi incidenti, la Prefettura ha espresso piena soddisfazione per gli impegni assunti e condivisi. È stato inoltre previsto un nuovo aggiornamento per verificare l’efficacia delle misure adottate, anche in vista dell’imminente stagione estiva.

