Da mercoledì 11 ottobre chiude per lavori lo svincolo Livorno Sud

Per consentire i lavori di risanamento della pavimentazione il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. La fine è prevista per la prima settimana di novembre. La fine dei lavori è prevista, salvo proroghe, entro venerdì 20 ottobre

Dopo la sospensione per agevolare il traffico durante la stagione estiva, riprendono i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas per il risanamento della pavimentazione sulla strada statale 1 “Aurelia”, a Livorno. Sarà interessato un tratto della carreggiata sud in prossimità dello svincolo di Livorno Sud. Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Livorno Sud in direzione Grosseto. La chiusura sarà operativa dall’11 ottobre. In alternativa chi proviene da nord potrà anticipare l’uscita agli svincoli Livorno Centro (stazione) o Livorno Porta a Terra oppure uscire allo svincolo successivo Livorno Montenero. La fine dei lavori è prevista, salvo proroghe, entro venerdì 20 ottobre.

