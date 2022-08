Da oggi Comune aperto senza necessità appuntamento per il ritiro degli atti

Nell'ottica del miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza ampliato l'orario di apertura settimanale includendo anche il giovedì

Nell’ottica del miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza, da oggi, diversamente dal passato, è possibile presentarsi allo sportello della Casa Comunale per il ritiro degli atti qui depositati, senza necessità di prenotare un appuntamento; è stato inoltre ampliato l’orario di apertura settimanale includendo anche il giovedì. Resta attiva per coloro che lo desiderano, la possibilità di effettuare una prenotazione con le consuete modalità, ovvero tramite portale all’indirizzo http://www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/avviso.as).

Di seguito il calendario di apertura:

• lunedì ore 9.00-13.00 e giovedì ore 9.00-13.00 e ore 15.30-17.30 (con chiusura pomeridiana nel mese di agosto) – accesso libero senza appuntamento

• martedì ore 9.00-13.00 e ore 15.30-17.30 (con chiusura pomeridiana nel mese di agosto), mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00 – accesso solo su appuntamento prenotato tramite portale.

Dal 27 aprile 2022, è stata estesa a tutti i comuni italiani – dopo un periodo di sperimentazione iniziato a febbraio e limitato ad alcuni comuni (tra i quali il Comune di Livorno) – la possibilità di richiedere online il cambio di residenza direttamente dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il nuovo servizio – già ampiamente utilizzato – consente ai cittadini maggiorenni registrati nell’Anagrafe nazionale di effettuare le seguenti richieste anagrafiche online: cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, cambio di abitazione nello stesso Comune, sul territorio nazionale. In modalità semplificata rispetto alle procedure tradizionali che restano comunque invariate (le istruzioni e la modulistica sono reperibili all’indirizzo https://moduli.comune.livorno.it/modulistica/schede/cambio-di-residenza), è quindi possibile accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino; la piattaforma dell’Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

