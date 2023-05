Dalla Bellana a Barriera Margherita 330 posti auto diventano gratuiti dal 20 maggio

Per tutelare i residenti del lungomare verranno create delle aree Zsc nei tratti interni limitrofi al viale Italia come via Forte dei Cavalleggeri. E altri posti auto, tra 1000 e 2000, ritenuti non fruttuosi verranno sbiancati entro l'inizio dell'estate

Dalla Bellana a Barriera Margherita 330 posti auto diventano gratuiti dal 20 maggio. I posti blu rimarranno: alla piazzetta della Bellana, piazza Modigliani e piazza San Jacopo per un totale di circa 200 posti. “Oggi aggiungiamo elementi di certezza al percorso che abbiamo fatto sin dall’inizio sul tema degli stalli blu in città”, ha affermato il sindaco Luca Salvetti. “Siamo nel momento in cui le convenzioni storiche scadono e la scelta dell’Amministrazione è di procedere con l’internalizzazione dei parcheggi e una gestione complessivamente del tutto diversa. Questo avverrà nell’arco di alcuni mesi, abbiamo deciso di fare l’intervento in maniera graduale, da ora alla fine dell’anno, in modo che le modifiche possano essere recepite chiaramente dai cittadini”.

“Ci tengo a sottolineare – ha aggiunto l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – che l’organizzazione di un vero e proprio piano della sosta arriva a valle dell’approvazione di un documento strategico importante come quello del Pums e si avvale dello studio sul sistema della sosta realizzato dalla Società Tema su affidamento ministeriale, che ci ha permesso di avere un quadro molto preciso di quello che è lo stato della sosta a Livorno oggi. L’Amministrazione Comunale è convinta che attraverso il Pums, ovvero attraverso una strategia che va verso la mobilità sostenibile, migliorerà anche il problema del traffico e dei parcheggi. Stiamo tra l’altro cercando di favorire la ciclabilità sul lungomare e di potenziare il TPL. In questi anni ci siamo posti il problema di come migliorare la qualità della vita delle persone e per questo siamo partiti dal centro dove è presente una situazione di particolare sofferenza. Il percorso di razionalizzazione della sosta è iniziato nel 2019, ma ora siamo in grado di fare operazioni più importanti. Inoltre la gestione pubblica dello spazio pubblico è molto importante perchè ci permetterà anche di decidere iniziative mirate in base ai momenti dell’anno ed alle festività”.

